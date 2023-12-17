Які запахи віщують щастя, а які біду: народні прикмети та забобони

З давніх-давен люди вірили, що запахи можуть впливати на удачу і майбутнє. Існує багато прикмет і забобонів, пов'язаних з ароматами.

Про це пише ukr.media. Звичайно, вірити в ці прикмети чи ні – особиста справа кожного. Але, як відомо, думка творить реальність. Тому, якщо ви хочете залучити в своє життя удачу і щастя, не забувайте оточувати себе приємними ароматами.

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Ось деякі з них:

Запах ладану вважається символом гармонії, умиротворення і удачі. Він може допомогти втілити мрії в реальність і залучити в життя позитивні зміни.

Неприємний сморід , навпаки, вважається ознакою нечистої сили, яка може нашкодити сімейному життю або кар'єрі.

, навпаки, вважається ознакою нечистої сили, яка може нашкодити сімейному життю або кар'єрі. Запах сірки також вважається несприятливим знаком. Він може віщувати неприємності, проблеми зі здоров'ям або навіть смерть.

також вважається несприятливим знаком. Він може віщувати неприємності, проблеми зі здоров'ям або навіть смерть. Аромат лілії або жасмину вважається символом любові і романтики. Він може залучити в життя нові романтичні стосунки або зміцнити існуючі.

вважається символом любові і романтики. Він може залучити в життя нові романтичні стосунки або зміцнити існуючі. Різкий хімічний аромат віщує скандали, розлучення або інші неприємності.

Аромат свіжої випічки вважається символом достатку і успіху. Він може обіцяти підвищення на роботі, виграш у лотерею або інший приємний сюрприз.

вважається символом достатку і успіху. Він може обіцяти підвищення на роботі, виграш у лотерею або інший приємний сюрприз. Аромат свічки може означати як хороше, так і погане. Він може віщувати приємні зустрічі, романтичні пригоди або, навпаки, проблеми в сім'ї або на роботі.

може означати як хороше, так і погане. Він може віщувати приємні зустрічі, романтичні пригоди або, навпаки, проблеми в сім'ї або на роботі. Аромат екзотичних фруктів вважається символом щасливих і вдалих відносин. Він може обіцяти нові романтичні стосунки або зміцнення існуючих.

Аромат ялини влітку або аромат ягоди взимку можуть віщувати пропозицію руки і серця або зізнання в любові.

влітку або аромат ягоди взимку можуть віщувати пропозицію руки і серця або зізнання в любові. Аромат риби, що псується , може бути ознакою проблем зі здоров'ям.

, може бути ознакою проблем зі здоров'ям. Запах жимолості може передвіщати сильні грозові дощі.

може передвіщати сильні грозові дощі. Солодкий аромат, відчутий під час сну , може означати, що коханої людини незабаром проявить свою турботу і ласку.

, може означати, що коханої людини незабаром проявить свою турботу і ласку. Аромат ванілі вважається символом позитивного настрою і гарної новини.

Сильний сморід може передвіщати конфлікти з колегами на роботі.

може передвіщати конфлікти з колегами на роботі. Аромат цукерок або парфумів може віщувати фатальну зустріч.

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