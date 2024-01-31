Які яйця найкорисніші: скільки і коли їсти

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Всупереч поширеній думці, яйця не підвищують рівень холестерину, так як холестерин, який потрапляє в організм з харчовими продуктами, не відкладається в судинах. Відкладається тільки наш власний, які виробляє печінка. Яйця, навпаки, впливають на зниження рівня "поганого" холестерину, завдяки лецитину.

Яйця є одними з найбільш цінних натуральних продуктів. Вони підвищують імунітет, допомагають боротися з несприятливим впливом навколишнього середовища, інфекціями і стресами, нормалізують обмін речовин і допомагають майбутній мамі виносити здорового малюка.

Про що слід пам’ятати: яйця можуть викликати алергію. Непереносимість буває різною – тільки жовтків, тільки білків, того і іншого. Алергіки повинні обов’язково відстежувати "приховані" яйця в харчових продуктах.

Яйця також можуть переносити сальмонел, тому їсти яйця найкраще тільки приготованими. Уникайте рецептів з сирими яйцями, якщо не впевнені в їх походженні, смажте яєчню до затвердіння жовтка, варіть яйця не менше двох хвилин.

Добова норма - 1-2 шт в день.

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