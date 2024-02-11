Які квіти не можна дарувати коханим, щоб не зіпсувати стосунки
Хочете подарувати квіти коханій людині, але не знаєте, які вибрати? Звичайно, це лише прикмети, і не всі вірять у них. Але краще перестрахуватися і вибрати квіти, які не мають негативних асоціацій.
Про те, які квіти не варто дарувати коханій людині, розповіли у виданні РадіоТрек. Даруйте квіти з любов'ю, і вони обов'язково порадують вашу кохану людину.
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Ось кілька квітів, яких краще уникати, щоб не наврочити:
Жовті квіти:
- У деяких культурах жовтий колір символізує зраду або розлуку.
- Не найкращий вибір для романтичного подарунка.
Чорні троянди:
- Символ скорботи і жалоби.
- Можуть викликати негативні емоції.
Помаранчеві лілії:
- Символізують очікування.
- Можуть бути неправильно витлумачені.
Білі хризантеми:
- У багатьох культурах асоціюються з похоронами.
- Можуть призвести до непорозумінь.
Герань:
- Символ розставання і прощання.
- Не найкращий вибір для коханої людини.
Ось кілька кращих варіантів:
- Червоні троянди: символ любові та пристрасті.
- Півонії: символ багатства та щастя.
- Бузок: символ ніжності та вірності.
- Гербери: символ радості та гарного настрою.
- Ромашки: символ простоти та щирості.
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