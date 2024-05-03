Які кольори волосся додають віку: їх краще уникати жінкам після 40

Вічна молодість – мрія кожної жінки. На щастя, сучасні технології та косметика пропонують безліч способів зберегти красу та свіжість на довше. Правильне харчування, спорт, догляд за шкірою, масажі, ін'єкційні методи – все це робить жінок молодшими та емоційно щасливішими.

Однак, навіть при дотриманні всіх цих правил, одна помилка може зіпсувати образ: неправильно підібраний колір волосся. Про це пише Главред.

4 кольори, які нещадно старять:

Попелястий блонд:

Цей тренд декількох років тому захопив багатьох красунь. Проте його популярність швидко згасла, адже цей відтінок робить жінок візуально старшими. Навіть молода дівчина з таким волоссям виглядає втомленою, а жінці у віці він точно не додає молодості.

Попелястий блонд підкреслює всі недосконалості шкіри та обличчя. Виняток – жінки з чіткими рисами обличчя, великими чорними очима та чіткою щелепою.

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Контрастне мелірування:

Ця техніка фарбування давно вийшла з моди. Різкі контрастні смуги лише додають віку. Якщо ви прагнете до більш сучасного та стильного образу, краще зверніть увагу на такі техніки, як балаяж або омбре.

Темно-коричневий:

Темні відтінки роблять обличчя важким, підкреслюють зморшки, впадинки, синці під очима та пігментні плями. З віком рекомендується переходити на більш світлі тони, наприклад, русявий.

Якщо у вас темний колір волосся від природи, додайте кілька світлих пасом, які освіжать ваш образ.

Червоні відтінки:

Яскраві червоні кольори не лише підкреслюють недосконалості шкіри, але й дешевлять образ. З таким волоссям всі ваші зморшки, купероз, пігментація та висипання стануть ще більш помітними.

Відмінною альтернативою червоному може стати темно-мідний відтінок.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри і завжди виглядати чудово.

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