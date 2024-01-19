Які кольори помади варто обирати жінками після 50 та чому
Які кольори помади варто обирати жінками після 50 та чому
Стилісти вважають, що жінкам після 40 років слід уважніше підходити до вибору кольору помади. Це пов'язано з тим, що з віком шкіра губ стає більш сухою і тонкою, а також може з'явитися пігментація.
Тому важливо вибрати помаду, яка буде виглядати природно і елегантно. Крім того, важливо, щоб сама жінка відчувала себе комфортно. Про це пише Ukr.media.
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Основні правила вибору помади для жінок після 40 років:
- Відштовхуйтеся від кольору шкіри. Для жінок з оливковою шкірою підійдуть помади холодних відтінків, а для жінок з жовтизною - помади теплих відтінків.
- Вибирайте помаду з матовим або напівматовим фінішем. Глянцеві помади можуть підкреслити зморшки на губах.
- Уникайте яскравих і насичених відтінків. Вони можуть зробити образ вульгарним.
- Зверніть увагу на текстуру помади. Для жінок після 40 років краще вибирати помади з доглядовими компонентами, які допоможуть зволожити і захистити шкіру губ.
Рекомендації щодо вибору кольору помади для жінок після 40 років:
- 40-45 років: класичний червоний, винний, бежевий, мокко.
- 45-50 років: ніжно-рожевий, рожево-бежевий, світло-коричневий.
- 50-55 років: прозора або злегка пігментована помада в тон губ.
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