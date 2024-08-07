Які засоби для макіяжу обрати кожному типу шкіри: поради візажистів

Правильний догляд за шкірою – це запорука здорового і красивого вигляду. Однак, не існує універсальних рецептів, оскільки кожен тип шкіри має свої особливості та потребує індивідуального підходу. Давайте детальніше розглянемо рекомендації для різних типів шкіри. Про це пише The Indian Expess.

Жирна шкіра: особливості догляду

Очищення: Використовуйте гелі або пінки для вмивання з позначкою "для жирної шкіри". Вони ефективно видаляють себум і забруднення, не пересушуючи шкіру.

Використовуйте гелі або пінки для вмивання з позначкою "для жирної шкіри". Вони ефективно видаляють себум і забруднення, не пересушуючи шкіру. Тонізація: Тоніки з вмістом саліцилової кислоти або цинку допоможуть звузити пори і нормалізувати роботу сальних залоз.

Тоніки з вмістом саліцилової кислоти або цинку допоможуть звузити пори і нормалізувати роботу сальних залоз. Матування: Вибирайте матові тональні креми та пудри, які допоможуть позбутися жирного блиску протягом дня.

Вибирайте матові тональні креми та пудри, які допоможуть позбутися жирного блиску протягом дня. Додаткові засоби: Маски з глиною або вуглецем допоможуть глибоко очистити пори і видалити надлишки себуму.

Суха шкіра: як зволожити і захистити

Зволоження: Використовуйте креми та сироватки з гіалуроновою кислотою, маслами (жожоба, аргана) та вітаміном Е. Вони допоможуть відновити гідроліпідний бар'єр шкіри і запобігти лущенню.

Використовуйте креми та сироватки з гіалуроновою кислотою, маслами (жожоба, аргана) та вітаміном Е. Вони допоможуть відновити гідроліпідний бар'єр шкіри і запобігти лущенню. Ніжне очищення: Вибирайте молочко або кремоподібні засоби для вмивання, які не містять спирту і агресивних компонентів.

Вибирайте молочко або кремоподібні засоби для вмивання, які не містять спирту і агресивних компонентів. Захист: Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF, щоб захистити шкіру від фотостаріння.

Комбінована шкіра: збалансований догляд

Зональний догляд: Для Т-зони (лоб, ніс, підборіддя) використовуйте засоби для жирної шкіри, а для щік – для сухої.

Для Т-зони (лоб, ніс, підборіддя) використовуйте засоби для жирної шкіри, а для щік – для сухої. Багатошаровий догляд: Наносіть легкий зволожувальний крем на всю поверхню обличчя, а потім локально – матуючий крем або пудру на Т-зону.

Наносіть легкий зволожувальний крем на всю поверхню обличчя, а потім локально – матуючий крем або пудру на Т-зону. М'яке очищення: Вибирайте гелі або пінки для вмивання з нейтральним pH.

Чутлива шкіра: мінімум подразнень

Гіпоалергенні засоби: Вибирайте косметику з позначкою "для чутливої шкіри", без ароматизаторів і барвників.

Вибирайте косметику з позначкою "для чутливої шкіри", без ароматизаторів і барвників. М'яке очищення: Використовуйте міцелярну воду або молочко для демакіяжу.

Використовуйте міцелярну воду або молочко для демакіяжу. Заспокоєння: Сироватки з алое вера, пантенолом або бісабололом допоможуть заспокоїти подразнену шкіру.

Читайте також: як правильно знімати макіяж: одне просте правилоЧитайте також: як правильно знімати макіяж: одне просте правило

Шкіра, схильна до акне: як боротися з висипаннями

Глибоке очищення: Використовуйте засоби з саліциловою кислотою, бензоїлом пероксидом або сіркою для боротьби з бактеріями, що викликають акне.

Використовуйте засоби з саліциловою кислотою, бензоїлом пероксидом або сіркою для боротьби з бактеріями, що викликають акне. Некомедогенні продукти: Вибирайте косметику, яка не закупорює пори.

Вибирайте косметику, яка не закупорює пори. Регулярне очищення інструментів: Регулярно мийте кисті для макіяжу та спонжі, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Загальні рекомендації:

Консультація косметолога: Для більш точного підбору догляду за шкірою зверніться до косметолога.

Для більш точного підбору догляду за шкірою зверніться до косметолога. Сон: Висипайтеся, адже під час сну шкіра відновлюється.

Висипайтеся, адже під час сну шкіра відновлюється. Збалансоване харчування: Здорове харчування позитивно впливає на стан шкіри.

Здорове харчування позитивно впливає на стан шкіри. Захист від сонця: Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем.

Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем. Регулярне очищення: Очищайте шкіру вранці і ввечері.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!