Які сорти помідорів обрати для відкритого ґрунту: список кращих

Городники вже почали готувати грунт для посадки томатів, але вибір сортів і гібридів може стати справжнім випробуванням. Чи не тільки стійкість до хвороб та перепадів температури важлива для успішного вирощування помідорів, але і смакові якості, універсальність використання та врожайність.

Одним з нових гібридів, що привертає увагу, є "Торнадо F1". Цей гібрид може здати до 8 кілограмів з кожного куща та відрізняється відмінним смаком та стійкістю до хвороб. За 100 днів "Акварель F1" готовий дарувати свої яскраві, овальні плоди з гарним смаком, пише Кlioma.com.ua.

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"Помідори, призначені для висадки у відкритій землі повинні мати низку характеристик: добре переносити несприятливі умови, мати стійке стебло, протистояти сильним поривам вітру, мати стійкість різноманітних хвороб та шкідників. Висаджувати насіння варто починати з середини травня і пізніше, коли ґрунт вже достатньо прогрівся", – додали фахівці.

Серед популярних новинок також варто звернути увагу на "Безрозмірний". Як підказує назва, цей сорт може вражати своїми плодами, що досягають до кілограма, при цьому довго зберігає свій смак і вигляд.

Видання підказало й сорти помідорів, що найкраще підходять для вирощування в теплиці:

Фаталіст;

Рожева перлина;

Гейша;

Рожевий ангел.

А для консервації можна вибрати Ромову бабу, Раджу, Аурію.

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