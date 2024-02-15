Які рослини слід висівати в березні, щоб покращити якість ґрунту

Щоб не застосовувати міндобрива, навесні можна засіяти ділянку сидератами – рослинами, які покращують ґрунт. Сіяти їх краще у березні-квітні. Розглянемо, які культури допоможуть поліпшити його якість.

Про це пише Час Дій.

Лаванда вузьколиста – може рости навіть на важких і бідних ґрунтах. Вона здатна розпушувати землю на глибину до 1,5 м. Збагачує її азотом, фосфором, калієм та магнієм.

Люпин – як і всі бобові, накопичує азот у ґрунті. Також пригнічує дротяники і нематоди. На місці, де ріс люпин, 2 роки немає личинок хруща. Підходить для піщаних ґрунтів. Сіяти краще у березні-квітні. Відстань між рядами - 50 см, між насінинами – 20 см.

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Фачелія – допомагає відновити родючість на 1-2 сезони. Перший посів роблять у березні, а через 40 днів зелень скошують і переорюють. Повністю розкладається за 2-3 тижні. Практикують висівання фачелії і восени. Вона покращить ґрунт під картоплю, капусту, перець, баклажани, зелень.

Отже, сидерати допоможуть підживити землю без застосування хімії та отримати гарні врожаї.

Нагадаємо, ми вже писали, чим засіяти город, щоб не було бур‘янів.

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