Які рослини слід посадити під яблунею, щоб покращити здоров'я плодового дерева

У догляді за яблунями садівники можуть спробувати використовувати вільний простір між деревами для вирощування інших рослин з метою поліпшення загального стану яблуні. Таке сусідство може позитивно вплинути на здоров'я плодових дерев і полегшити догляд за ними.

Деякі ідеальні сусіди для яблунь включають багаторічний та однорічний люпин, календулу, кріп, огірки, горох, бобові культури, чорнобривці, редис, півонії та інші. Вони можуть взаємодіяти та сприяти зростанню одне одного, пише noviydoctor.com.

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Після закінчення вегетаційного періоду, рослини можна зрізати та залишити на місці надземну частину для природного перегнивання. Це забезпечить яблуні додаткове харчування навесні.

Наприклад, висадження редису біля яблуні допоможе отримати літній урожай без стрілкування. Важливо пам'ятати, що багаторічний люпин потребує регулярного розрідження кожні 3 роки.

Інші рослини, такі як хоста, щавель, салати, базилік, барбарис та інші, можуть також бути корисними сусідами для яблуні. У цьому випадку, сусідство буде нейтральним, і рослини не заважатимуть одне одному.

З іншого боку, деякі рослини, такі як капуста різних видів, петрушка, цибуля, м'ята, шавлія, папороть, космея, клематиси та троянди, можуть завдати шкоди яблуні. В такому разі краще уникати вирощування цих культур поруч з яблунями.

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