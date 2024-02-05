Які рослини посадити біля фруктових дерев, щоб збільшити врожай

Що садити під фруктовими деревами, щоб отримати великий урожай

Всі ми мріємо про сад, де дерева рясніють плодами, а квіти чарують своїми барвами. Але не завжди наші очікування виправдовуються. Іноді, навіть при правильному догляді, рослини не дають бажаного результату.

Пам'ятайте про ці прості правила, і ваш сад буде радувати вас щедрими врожаями, пише prostoway. Груша – дерево, яке потребує особливої ​​уваги до своїх сусідів. Деякі рослини можуть істотно нашкодити їй, а інші, навпаки, допоможуть їй рости і плодоносити.

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Не садіть грушу в тіні інших дерев.

Регулярно обрізайте грушу, щоб вона отримувала достатньо сонячного світла.

Захищайте грушу від шкідників та хвороб.

Хто ж є "недругами" груші?

Слива та вишня. Ці дерева не лише відбирають у груші поживні речовини, але й схильні до спільних шкідників.

Ці дерева не лише відбирають у груші поживні речовини, але й схильні до спільних шкідників. Хвойні дерева. Їхня присутність окислює ґрунт, що негативно впливає на грушу.

Їхня присутність окислює ґрунт, що негативно впливає на грушу. Квітучі кущі, такі як бузок та жасмин. Їх пилок може викликати алергію у груші.

А хто ж стане для груші вірним другом?

Інші груші. Різні сорти груш, посаджені поруч, чудово запилюють один одного.

Різні сорти груш, посаджені поруч, чудово запилюють один одного. Яблуня. Ця сусідка не шкодить груші, а навпаки, може поліпшити її плодоношення.

Ця сусідка не шкодить груші, а навпаки, може поліпшити її плодоношення. Малина, смородина та виноград. Ці кущі не шкодять груші, а й прикрашають сад.

Ці кущі не шкодять груші, а й прикрашають сад. Низькі квіти, такі як календула та чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й відлякують шкідників від груші.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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