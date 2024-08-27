Які рослини не можна саджати поряд з лавандою, щоб не засохла

Лаванда – це не просто ароматна рослина, це справжній шедевр природної дизайну. Її фіолетові суцвіття створюють неповторну атмосферу в саду, а насичений аромат заспокоює нерви та піднімає настрій. Однак, щоб лаванда радувала вас своїм цвітінням якомога довше, варто знати декілька секретів її вирощування. Про це пише ТСН.

Ідеальні сусіди для лаванди

Експерти стверджують, що успішне вирощування лаванди багато в чому залежить від того, які рослини будуть її сусідами. Деякі з них стануть для неї вірними компаньйонами, підсилюючи її красу та аромат, а інші можуть завдати непоправної шкоди.

Рози: Це, мабуть, найвідоміше і найкрасивіше поєднання. Рози та лаванда чудово доповнюють одна одну як за кольором, так і за ароматом. Вони обидві люблять сонце і добре дренований грунт.

Це, мабуть, найвідоміше і найкрасивіше поєднання. Рози та лаванда чудово доповнюють одна одну як за кольором, так і за ароматом. Вони обидві люблять сонце і добре дренований грунт. Розмарин: Ця ароматна трава є ідеальним сусідом для лаванди. Вони мають схожі вимоги до догляду та чудово виглядають разом у композиціях.

Ця ароматна трава є ідеальним сусідом для лаванди. Вони мають схожі вимоги до догляду та чудово виглядають разом у композиціях. Шавлія: Ще один чудовий варіант для сусідства з лавандою. Шавлія додає яскравих фарб у квітник і створює цікавий контраст з фіолетовими суцвіттями лаванди.

Рослини, яких слід уникати при посадці лаванди

Розрив-трава: Ця рослина віддає перевагу тіні і вологому грунту, що абсолютно не підходить для лаванди. Посадка розрив-трави поруч з лавандою може призвести до загибелі останньої.

Ця рослина віддає перевагу тіні і вологому грунту, що абсолютно не підходить для лаванди. Посадка розрив-трави поруч з лавандою може призвести до загибелі останньої. Хоста: Хости також люблять тінь і вологу, тому не варто їх садити поруч з лавандою. Крім того, хости можуть страждати від сонячних опіків на відкритих ділянках.

Хости також люблять тінь і вологу, тому не варто їх садити поруч з лавандою. Крім того, хости можуть страждати від сонячних опіків на відкритих ділянках. Камелія: Ця вишукана квітка вимагає більш прохолодних умов і частого поливу, ніж лаванда. Тому їхнє сусідство навряд чи буде вдалим.

Чому важливо правильно підбирати сусідів для лаванди?

Кожна рослина має свої особливості та вимоги до умов вирощування. Неправильно підібрані сусіди можуть конкурувати за воду, поживні речовини і світло, що призведе до ослаблення рослин і погіршення їхнього зовнішнього вигляду. Крім того, деякі рослини можуть виділяти речовини, які пригнічують ріст інших.

Щоб лаванда радувала вас своїм цвітінням якомога довше, варто приділити увагу вибору її сусідів. Правильно підібравши рослини-компаньйони, ви створите в своєму саду не тільки красивий, але й гармонійний квітник.

Нагадаємо, садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає.

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