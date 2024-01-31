Які рослини не можна обрізати взимку, а які треба: експерт застеріг садоводів

Зима – це ідеальний час для обрізки яблунь та груш, оскільки дерева перебувають у стані спокою і не страждають від пошкоджень. Обрізка взимку має низку переваг.

Як пояснили експерти з садівництва у коментарі Express, зимова обрізка плодових дерев сприяє надзвичайно сильному весняному росту. Також це покращує форму та структуру дерева й зменшує ризик захворювань і шкідників.

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Щоб правильно обрізати яблуню або грушу, дотримуйтесь цих порад:

Почніть з видалення мертвих, хворих або слабких гілок.Зменшіть довжину основних гілок приблизно на третину.Видаліть будь-яку поросль, яка прямує до центру дерева.Проріджуйте бічні пагони, щоб залишити достатньо місця для розвитку плодів.

На добре вкорінених деревах проріджуйте всі застійні плодові шпори. Почніть з тих, що знаходяться на нижній стороні гілок, оскільки плоди там важко дозрівають. Інші вкоротіть, щоб залишити найсильніші, щоб залишити простір для розвитку плодів.

На кісточкових деревах зупиніть надто довгі гілки, обрізавши деякі старі стебла до молодшого пагона.

Які садові рослини взимку не можна обрізати

Експерти застерігають, що не можна чіпати взимку літні квітучі кущі, бузок, клематис, виноград, жасмин, жимолость, розмарин.

Не варто чіпати лаванду, рододендрон, форзицію, магнолії та дерен.

Узимку краще не обрізати вишні, клени, азалії та деякі сорти троянд – дамаські, плетючі та старі садові сорти, які квітнуть раз на рік. "Зимова обрізка може коштувати вам квітів. Замість цього обрізайте лише влітку, коли вони відцвітуть", – пояснили фахівці. Обрізка – це важлива частина догляду за фруктовими деревами. Вона допомагає їм залишатися здоровими та приносити багато плодів.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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