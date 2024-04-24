Які пропорції кави та води потрібні, щоб зробити ідеальну каву: баристи розкрили секрет
Кава - це не просто ранковий напій, що бадьорить. Це цілий ритуал, який дарує заряд енергії та насолоду. Але щоб кава по-справжньому розкрила свій насичений смак та аромат, важливо знати секрети її приготування.
Сьогодні ми поділимося з вами золотим стандартом співвідношення кави та води, який допоможе вам приготувати ідеальний напій. Про це пише ТСН.
Співвідношення кави та води:
- 2 столові ложки меленої кави на 250 мл води. Це співвідношення вважається класичним і дає змогу отримати міцну, насичену каву з приємним смаком.
- Важливо: розміри ложок можуть відрізнятися, тому для точності рекомендується використовувати мірні ложки.
- Для більш м'якого смаку: можна використовувати 1,5 столові ложки кави на 250 мл води.
- Для більш міцної кави: можна використовувати 2,5 столові ложки кави на 250 мл води.
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Помел кави:
- Для кавоварки: використовуйте середній помел.
- Для турки: використовуйте тонкий помел.
Ступінь обсмажування кавового зерна:
- Для зерен світлого обсмажування: використовуйте трохи більше води, ніж для темних.
- Для зерен темного обсмажування: використовуйте трохи менше води, ніж для світлого.
Додаткові поради:
- Використовуйте свіжообсмажену каву.
- Зберігайте каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці.
- Не використовуйте окріп для заварювання кави. Ідеальна температура води - 90-96°C.
- Не переварюйте каву.
Нагадаємо, ми вже писали, від чого слід відмовитись, щоб зробити каву кориснішою.
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