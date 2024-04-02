Які продукти потрібно обов'язково їсти під час посту
Відмова від м'яса на пості може позитивно позначитися на твоє здоров'я, знизивши ризики розвитку раку та захворювань серцево-судинної системи, АЛЕ. Тільки в тому випадку, якщо твоє харчування різноманітне та збалансоване.
Якщо ти дотримуєшся посту, стеж за тим, щоб у твоєму раціоні були присутні продукти, які містять:
Залізо:
▫️буряк, томати, шпинат та броколі, гречка та бобові (сочевиця, квасоля, кешью, нут), гіркий шоколад.
Білок:
▫️горіхи (особливо мигдаль, волоські), та насіння;
▫️бобові (квасоля, горох, нут, тофу, маш);
▫️авокадо, гриби, водорості;
▫️каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа);
▫️деякі фрукти (хурма, груша);
▫️листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель).
Зверни увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшнику - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Додавай їх у салат разом із насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.
Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від нього в піст не страшно — природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну. Перевірити рівень депо можна за аналізом крові на ціанокобаламін.