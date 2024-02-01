Які продукти не можна їсти на ніч: збільшують ймовірність безсоння

Солона вечеря може заважати заснути. Цей факт часто не пов’язують з харчуванням, а зосереджуються на інших факторах, таких як високий рівень цукру. Однак, за словами експертки зі сну Кетрін Голл, надлишок солі в раціоні може спричинити затримку рідини і підвищення кров’яного тиску, що ускладнює організму повністю розслабитися.

Про це пише Час Дій.

Такий поверхневий сон характеризується неглибоким сном і частими пробудженнями, а також частими відвідуваннями туалету.

Для поліпшення якості сну Кетрін Голл пропонує замінити солоні перекуси перед сном бананом. Банани містять триптофан, що стимулює вироблення мелатоніну, і магній, який має розслаблювальний ефект. Обидва ці елементи сприяють розслабленню і поліпшенню якості сну.

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Якщо ви хочете поліпшити якість свого сну, уникайте вживання солоної їжі перед сном. Замість цього вибирайте продукти, які містять триптофан і магній, такі як банани, молоко, куркума або риба.

Ось кілька конкретних порад щодо того, як уникнути вживання солі перед сном:

Відмовтеся від чипсів, сухариків, снеків і інших солоних закусок.

Обмежте споживання солоних соусів, таких як кетчуп, майонез і соєвий соус.

Якщо ви готуєте їжу вдома, зменште кількість солі в рецептах.

Використовуйте свіжі трави та спеції для додання смаку їжі замість солі.

Нагадаємо, ми вже писали, як заснути за лічені хвилини.

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