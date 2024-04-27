Які продукти можна та не можна їсти з брекетами: поради стоматологів

Брекети - це ефективний спосіб виправлення прикусу, який доступний людям будь-якого віку. Проте, протягом лікування їм рекомендується дотримуватися деяких обмежень в харчуванні, щоб не пошкодити брекет-систему та зберегти здоров'я зубів. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Про це пише ТСН.

Що не можна їсти з брекетами:

Тверді продукти: морква, яблука, горіхи, цукерки, печиво. Ці продукти можуть пошкодити брекети, що потребуватиме додаткового візиту до ортодонта та додаткових витрат.

морква, яблука, горіхи, цукерки, печиво. Ці продукти можуть пошкодити брекети, що потребуватиме додаткового візиту до ортодонта та додаткових витрат. Дрібнозернові продукти: насіння кунжуту, маку, ківі, полуниця. Їхні дрібні частинки можуть застрягати між брекетами та зубами, що може призвести до розвитку карієсу.

насіння кунжуту, маку, ківі, полуниця. Їхні дрібні частинки можуть застрягати між брекетами та зубами, що може призвести до розвитку карієсу. Продукти, які прилипають: мармелад, жуйки, желейні цукерки, батончики з нугою. Ці продукти містять цукор, який шкодить емалі зубів, а також прилипають до брекетів, ускладнюючи їх чистку.

мармелад, жуйки, желейні цукерки, батончики з нугою. Ці продукти містять цукор, який шкодить емалі зубів, а також прилипають до брекетів, ускладнюючи їх чистку. Пігментувальні продукти: червоний буряк, червоні ягоди, червоне вино, кава, солодкі газовані напої. Ці продукти можуть змінити колір брекетів, особливо керамічних.

Що можна їсти з брекетами:

М'які продукти: овочі та риба, приготовлені на парі, крем-супи, пюре, м'який сир, варені яйця, м'які овочі та фрукти.

овочі та риба, приготовлені на парі, крем-супи, пюре, м'який сир, варені яйця, м'які овочі та фрукти. Різноманітні страви: морепродукти, риба, овочі, фрукти, злаки, молочні продукти.

Рекомендації щодо харчування:

Їсти збалансовано, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та мінерали.

Ретельно пережовувати їжу, щоб не пошкодити брекети.

Пити багато води, щоб стимулювати слиновиділення та запобігти сухості рота.

Чистити зуби та брекети після кожного вживання їжі, використовуючи зубну щітку, флос, йоржик та ополіскувач.

Регулярно відвідувати ортодонта для перевірки та корекції брекет-системи.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним.

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Додаткові поради:

Якщо вам дуже хочеться їсти щось з забороненого списку, подрібніть це на дрібні шматочки або подрібніть.

Замість твердих фруктів та овочів пийте свіжовичавлені соки.

Використовуйте спеціальні ортодонтичні зубні щітки та йоржики, які допоможуть вам ретельно очистити зуби та брекети.

Не жуйте жуйку та не їжте карамель.

Під час їжі використовуйте столові прилади, щоб не пошкодити брекети.

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