русский
Здоров'я

Які продукти можна та не можна їсти з брекетами: поради стоматологів

Ціхоцька Марія

Які продукти можна та не можна їсти з брекетами: поради стоматологів
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним.

Брекети - це ефективний спосіб виправлення прикусу, який доступний людям будь-якого віку. Проте, протягом лікування їм рекомендується дотримуватися деяких обмежень в харчуванні, щоб не пошкодити брекет-систему та зберегти здоров'я зубів. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Про це пише ТСН.

Що не можна їсти з брекетами:

  • Тверді продукти: морква, яблука, горіхи, цукерки, печиво. Ці продукти можуть пошкодити брекети, що потребуватиме додаткового візиту до ортодонта та додаткових витрат.
  • Дрібнозернові продукти: насіння кунжуту, маку, ківі, полуниця. Їхні дрібні частинки можуть застрягати між брекетами та зубами, що може призвести до розвитку карієсу.
  • Продукти, які прилипають: мармелад, жуйки, желейні цукерки, батончики з нугою. Ці продукти містять цукор, який шкодить емалі зубів, а також прилипають до брекетів, ускладнюючи їх чистку.
  • Пігментувальні продукти: червоний буряк, червоні ягоди, червоне вино, кава, солодкі газовані напої. Ці продукти можуть змінити колір брекетів, особливо керамічних.

Що можна їсти з брекетами:

  • М'які продукти: овочі та риба, приготовлені на парі, крем-супи, пюре, м'який сир, варені яйця, м'які овочі та фрукти.
  • Різноманітні страви: морепродукти, риба, овочі, фрукти, злаки, молочні продукти.

Рекомендації щодо харчування:

  • Їсти збалансовано, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та мінерали.
  • Ретельно пережовувати їжу, щоб не пошкодити брекети.
  • Пити багато води, щоб стимулювати слиновиділення та запобігти сухості рота.
  • Чистити зуби та брекети після кожного вживання їжі, використовуючи зубну щітку, флос, йоржик та ополіскувач.
  • Регулярно відвідувати ортодонта для перевірки та корекції брекет-системи.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним.

Читайте також: Стоматологи назвали продукти, які допомагають зберегти здоров'я зубів

Додаткові поради:

  • Якщо вам дуже хочеться їсти щось з забороненого списку, подрібніть це на дрібні шматочки або подрібніть.
  • Замість твердих фруктів та овочів пийте свіжовичавлені соки.
  • Використовуйте спеціальні ортодонтичні зубні щітки та йоржики, які допоможуть вам ретельно очистити зуби та брекети.
  • Не жуйте жуйку та не їжте карамель.
  • Під час їжі використовуйте столові прилади, щоб не пошкодити брекети.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити зуби в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Здоров'я