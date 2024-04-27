Які продукти можна та не можна їсти з брекетами: поради стоматологів
Брекети - це ефективний спосіб виправлення прикусу, який доступний людям будь-якого віку. Проте, протягом лікування їм рекомендується дотримуватися деяких обмежень в харчуванні, щоб не пошкодити брекет-систему та зберегти здоров'я зубів. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Про це пише ТСН.
Що не можна їсти з брекетами:
- Тверді продукти: морква, яблука, горіхи, цукерки, печиво. Ці продукти можуть пошкодити брекети, що потребуватиме додаткового візиту до ортодонта та додаткових витрат.
- Дрібнозернові продукти: насіння кунжуту, маку, ківі, полуниця. Їхні дрібні частинки можуть застрягати між брекетами та зубами, що може призвести до розвитку карієсу.
- Продукти, які прилипають: мармелад, жуйки, желейні цукерки, батончики з нугою. Ці продукти містять цукор, який шкодить емалі зубів, а також прилипають до брекетів, ускладнюючи їх чистку.
- Пігментувальні продукти: червоний буряк, червоні ягоди, червоне вино, кава, солодкі газовані напої. Ці продукти можуть змінити колір брекетів, особливо керамічних.
Що можна їсти з брекетами:
- М'які продукти: овочі та риба, приготовлені на парі, крем-супи, пюре, м'який сир, варені яйця, м'які овочі та фрукти.
- Різноманітні страви: морепродукти, риба, овочі, фрукти, злаки, молочні продукти.
Рекомендації щодо харчування:
- Їсти збалансовано, щоб отримувати всі необхідні вітаміни та мінерали.
- Ретельно пережовувати їжу, щоб не пошкодити брекети.
- Пити багато води, щоб стимулювати слиновиділення та запобігти сухості рота.
- Чистити зуби та брекети після кожного вживання їжі, використовуючи зубну щітку, флос, йоржик та ополіскувач.
- Регулярно відвідувати ортодонта для перевірки та корекції брекет-системи.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним.
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Додаткові поради:
- Якщо вам дуже хочеться їсти щось з забороненого списку, подрібніть це на дрібні шматочки або подрібніть.
- Замість твердих фруктів та овочів пийте свіжовичавлені соки.
- Використовуйте спеціальні ортодонтичні зубні щітки та йоржики, які допоможуть вам ретельно очистити зуби та брекети.
- Не жуйте жуйку та не їжте карамель.
- Під час їжі використовуйте столові прилади, щоб не пошкодити брекети.
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