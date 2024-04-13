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Здоров'я

Які звички варто набути, якщо хочете схуднути без дієт: поради дієтологів

Ігор Романько

Як схуднути без дієти

Мрієте про підтягнуту фігуру, але не хочете сидіти на жорстких дієтах? Не проблема! Схуднути та покращити самопочуття можна й без виснажливих обмежень.

Зробіть ці прості кроки, і ви помітите, як ваше тіло стає стрункішим, а самопочуття – кращим. Порадами поділились на сайті espreso.tv.

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Ось 5 простих, але дієвих звичок, які допоможуть вам у цьому:

1. Сон - ваш союзник у схудненні:

  • Недосип збиває режим роботи гормонів, що регулюють апетит, через що ви їсте більше, ніж потрібно.
  • Дорослій людині для якісного сну потрібно 7-9 годин на добу.
  • Під час сну організм спалює калорії, а ви відпочиваєте та набираєтеся сил для нового дня.

2. Склянка теплої води зранку:

  • Вода наповнює шлунок, зменшуючи відчуття голоду, і покращує травлення.
  • Тепла вода стимулює метаболізм, що сприяє спалюванню калорій.
  • Випивайте склянку теплої води відразу після пробудження.

3. Рухайтесь більше:

  • Не обов'язково годинами тренуватися в спортзалі.
  • Почніть з малого: ходіть сходами замість ліфта, виходьте на одну зупинку раніше, гуляйте на свіжому повітрі.
  • Чим більше ви рухаєтеся, тим більше калорій спалюєте.

4. Контролюйте порції:

  • Не їжте з упаковки, використовуйте тарілки.
  • Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу.
  • Вибирайте маленькі тарілки, щоб їжі візуально здавалося більше.

5. Медитація для душевного спокою:

  • Стрес негативно впливає на гормони, що регулюють апетит, через що ви можете переїдати.
  • Медитація допомагає зменшити тривожність, покращити концентрацію та емоційний стан.
  • Приділяйте медитації 10-15 хвилин щодня.

Пам'ятайте:

  • Ці звички не дають миттєвого результату, але роблять ваше життя здоровішим і приємнішим.
  • Не ставте перед собою нереальних цілей, поступово вводите нові звички у свій режим.
  • Слухайте своє тіло, їжте те, що вам подобається, і насолоджуйтесь життям!

Додаткові поради:

  • Ведіть щоденник харчування, щоб відстежувати, що ви їсте.
  • Читайте етикетки продуктів, обирайте їжу з меншим вмістом жирів, цукру та солі.
  • Готуйте їжу вдома з свіжих продуктів.
  • Пийте достатньо води протягом дня.
  • Висипайтеся.
  • Знайдіть вид спорту, який вам подобається, і займайтеся ним регулярно.

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