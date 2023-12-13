Які звички варто набути в 50 років, щоб у 80 мозок залишався активним

Завжди є час розпочати піклування про наш головний орган – мозок. Незалежно від віку, можна підтримати його здоров'я та зробити захист від старіння більш ефективним.

Ось декілька простих звичок, якими поділились на сайті useti.org, які варто впроваджувати вже зараз, щоб впевнено вирушити у старість з активним ставленням, ясним розумом та стійкою пам'яттю.

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Багато ходіть

Дослідження, проведене Jama Network Open, показало, що люди, які щоденно пройшли 10 000 і більше кроків у середньому віці, мали мозок, який в середньому виглядав молодше на 2,2 роки порівняно з тими, хто не займався фізичною активністю. Регулярні фізичні вправи сприяють покращенню кровообігу в мозку і зменшують ризик депресії, спричинюючи вироблення хімічних речовин, що підтримують здоров'я мозку.

Споживайте зелені Овочі

Листові овочі, такі як рукола, шпинат і базилік, можуть "омолоджувати" мозок на 11 років. Це через наявність в них лютеїну, сприяючого збільшенню кількості сірої речовини в мозку, відповідальної за пам'ять та обробку інформації.

Розв'язуйте кросворди

Розгадування кросвордів або судоку є відмінним тренуванням для мозку, допомагаючи йому залишатися "молодим" на близько вісім років. Ця активність стимулює думкову діяльність та формування нових нейронних зв'язків.

Контролюйте кров'яний Тиск

Гіпертонія після 40, 50 та 60 років може підвищити ризик когнітивних порушень у старших відомах. Слід стежити за рівнем кров'яного тиску та при необхідності приймати заходи.

Достатньо спіть

Нічний сон сприяє відновленню та ліквідації мікропошкоджень мозку. Глибокий сон є особливо корисним для цих процесів.

Підтримуйте соціальні зв'язки

Активне спілкування сприяє виробленню молекули BDNF, яка важлива для відновлення клітин головного мозку і створення нових нейронних зв'язків.

Споживайте більше ягід

Ягоди містять антиоксиданти, які борються з окислювальними процесами та підтримують захисні функції мозку. Невелика порція чорниці або полуниці на день може зробити мозок молодшим на 2 роки.

Навчіться медитувати

Регулярна медитація може зробити мозок молодшим на 7,5 років, впливаючи на його функції і здатність до засвоєння інформації. Це важливий елемент догляду за своїм найголовнішим органом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як уповільнити старіння та виглядати молодше: топ-8 звичок.

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