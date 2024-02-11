Які прилади потрібно обов‘язково вимикати на ніч: це відчутно зекономить ваші гроші на оплаті комуналки

Зростання цін на енергоносії змушує нас шукати способи економії. Один із найпростіших і найефективніших методів – вимикати на ніч деякі побутові прилади. Навіть у вимкненому стані багато приладів продовжують споживати електроенергію, хоча й у невеликих кількостях. Цей "фантомний" або "сплячий" режим може суттєво збільшити ваші рахунки за електрику.

Про це пише УНІАН.

7 приладів, які рекомендується вимикати на ніч:

Мікрохвильова піч: Незважаючи на низьку потужність у режимі очікування, за рік вона може "накрутити" зайві кіловат-години. Кавомашина: Деякі моделі кавоварок продовжують підігрівати воду або підтримувати роботу дисплея, що витрачає електроенергію. Тостер: Цей прилад також має "фантомне" споживання, яке можна легко усунути, вимкнувши його з розетки. Блендер: Як і інші дрібні побутові прилади, блендер у режимі очікування може споживати до 10 Вт електроенергії. Електрочайник: Навіть у вимкненому стані чайник може витрачати до 1 Вт електроенергії. Електрична зубна щітка: Зарядні пристрої для зубних щіток, як правило, мають низьку потужність, але постійне підключення до мережі може призвести до непотрібних витрат. Електробритва: Електробритва також має "фантомне" споживання, яке можна усунути, вимкнувши її з розетки.

Додаткові поради:

Вимикайте подовжувачі: Навіть якщо прилади, підключені до подовжувача, вимкнені, сам подовжувач може споживати електроенергію.

Навіть якщо прилади, підключені до подовжувача, вимкнені, сам подовжувач може споживати електроенергію. Замініть старі лампи на LED: Світлодіодні лампи споживають набагато менше енергії, ніж лампи розжарювання або люмінесцентні лампи.

Світлодіодні лампи споживають набагато менше енергії, ніж лампи розжарювання або люмінесцентні лампи. Використовуйте енергоефективні прилади: При виборі нового побутового приладу звертайте увагу на клас енергоефективності.

Використання цих простих порад допоможе вам значно економити на електроенергії та зменшити ваші рахунки за комунальні послуги.

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