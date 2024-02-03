Які подарунки не варто дарувати на День Валентина: топ невдалих варіантів

День закоханих – чудова можливість порадувати кохану людину щирим та оригінальним подарунком. Проте, окрім радості, невдалий презент може спричинити розчарування, а то й образу. Щоб цього не сталося, важливо знати, чого слід уникати при виборі подарунка на 14 лютого. Про це пише ТСН.

Подарунки, яких слід оминати:

Релігійні предмети: Подарунки з релігійною тематикою можуть зачепити особисті переконання та принципи вашої половинки, тому краще їх не дарувати.

Годинник: Цей предмет, хоч і корисний,вважається передвісником розлуки.Тому, якщо ви не хочете ризикувати,краще вибрати щось інше.

Гострі предмети: Ножі, столові прилади та інші подібні речі, згідно з народними прикметами, можуть призвести до сварок.

Занадто дорогі подарунки: Такі презенти можуть здатися вашій половинці надмірно зобов'язуючими та створити дискомфорт. Натомість краще подарувати щось більш особисте та емоційне, наприклад,романтичну вечерю або незабутню подорож.

Банальні подарунки: Листівки, квіти та цукерки, хоч і є класикою Дня закоханих, не здивують вашу половинку. Докладіть трохи більше зусиль, щоб знайти щось оригінальне та щире.

Чого слід остерігатися при виборі подарунків для чоловіків:

Кухонне начиння та побутова техніка:Такі практичні подарунки можуть бути сприйняті як натяк на те, що ви очікуєте від чоловіка виключно домашніх обов'язків.

Декоративна косметика та засоби для догляду: Ці речі дуже індивідуальні, й ви ризикуєте не вгадати з вибором.

Засоби для гоління: Цей банальний подарунок може здатися чоловікові знецінюючим.

Інструменти: Вибрати якісні та потрібні інструменти складно, тому краще не ризикувати.

Рушники, халати, капці: Подарунки з цієї категорії вважаються не дуже оригінальними й не несуть емоційного навантаження.

Нагадаємо, ми вже писали, про топ 5 подарунків, які не можна приймати і дарувати, щоб не притягнути біду.

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