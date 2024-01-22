Які плодові дерева обов'язково треба обрізати наприкінці зими
Обрізка плодових дерев – це важлива процедура, яка допомагає рослинам краще розвиватися і плодоносити. Виконувати її можна в будь-який час року, за винятком періоду цвітіння.
Зимова обрізка – це важлива процедура, яка допоможе вам отримати здорові та плодоносні дерева. Однак зимову обрізку вважають найбільш сприятливою, оскільки в цей період дерева перебувають у стадії глибокого спокою, пише theLime.
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Переваги зимової обрізки
- Дерева легше переносять обрізку взимку, ніж навесні або восени.
- У цей період легше визначити уражені гілки, які необхідно видалити.
- Садівники мають більше вільного часу, оскільки не потрібно чекати, поки зійде сніг.
Які дерева можна обрізати взимку
Зимові обрізку можна проводити для всіх плодових дерев, але є деякі особливості. Так, яблуні, груші та морозостійкі сорти вишні та сливи можна обрізати на початку зими, коли температура повітря не опускається нижче -5 градусів Цельсія. Черешні, абрикоси, персики та айву краще обрізати наприкінці зими, коли температура повітря підніметься до 0 градусів Цельсія.
Правила зимової обрізки
- Перед обрізкою потрібно оглянути дерева і визначити, які гілки необхідно видалити.
- Обрізку потрібно проводити гострим інструментом, щоб не травмувати деревину.
- Порізи потрібно замазати садовим варом або спеціальним герметиком.
Чим корисна зимова обрізка
Зимова обрізка допомагає:
- Стимулювати ріст і розвиток нових гілок.
- Омолодити рослину.
- Подовжити час плодоношення.
- Покращити освітленість крони.
- Зменшити ризик вимерзання дерев.
Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за плодовими деревами взимку.
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