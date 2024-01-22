Які плодові дерева обов'язково треба обрізати наприкінці зими

Обрізка плодових дерев – це важлива процедура, яка допомагає рослинам краще розвиватися і плодоносити. Виконувати її можна в будь-який час року, за винятком періоду цвітіння.

Зимова обрізка – це важлива процедура, яка допоможе вам отримати здорові та плодоносні дерева. Однак зимову обрізку вважають найбільш сприятливою, оскільки в цей період дерева перебувають у стадії глибокого спокою, пише theLime.

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Переваги зимової обрізки

Дерева легше переносять обрізку взимку, ніж навесні або восени.

У цей період легше визначити уражені гілки, які необхідно видалити.

Садівники мають більше вільного часу, оскільки не потрібно чекати, поки зійде сніг.

Які дерева можна обрізати взимку

Зимові обрізку можна проводити для всіх плодових дерев, але є деякі особливості. Так, яблуні, груші та морозостійкі сорти вишні та сливи можна обрізати на початку зими, коли температура повітря не опускається нижче -5 градусів Цельсія. Черешні, абрикоси, персики та айву краще обрізати наприкінці зими, коли температура повітря підніметься до 0 градусів Цельсія.

Правила зимової обрізки

Перед обрізкою потрібно оглянути дерева і визначити, які гілки необхідно видалити.

Обрізку потрібно проводити гострим інструментом, щоб не травмувати деревину.

Порізи потрібно замазати садовим варом або спеціальним герметиком.

Чим корисна зимова обрізка

Зимова обрізка допомагає:

Стимулювати ріст і розвиток нових гілок.

Омолодити рослину.

Подовжити час плодоношення.

Покращити освітленість крони.

Зменшити ризик вимерзання дерев.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за плодовими деревами взимку.

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