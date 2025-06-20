Які моделі вживаних кросоверів не варто купувати: будете розчаровані

Придбання кросовера з пробігом — гарна можливість зекономити, але водночас і ризик потрапити на автомобіль, що потребує регулярних і дорогих ремонтів. Не всі моделі однаково добре "старіють": деякі вже після 100–150 тисяч кілометрів можуть почати завдавати серйозного клопоту через слабкі вузли або не найвдаліші технічні рішення.

Є 7 моделей кросоверів, які варто уникати на вторинному ринку, навіть якщо їх вартість виглядає привабливою. Про це пише vnedorozhnik.

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Nissan Qashqai (1.2 DIG-T) Чому обережно: бензиновий турбомотор 1.2 л схильний до підвищеного споживання оливи, проблем із турбіною та розтягування ланцюга ГРМ. Багато власників стикаються з серйозними поломками вже на рубежі 100–120 тис. км. Chevrolet Captiva Чому обережно: автоматична коробка передач не витримує інтенсивної експлуатації, а електроніка часто дає збої. Через те, що бренд більше не представлений в Україні, виникають складнощі з пошуком запчастин і сервісу. Jeep Compass (1.4 бензин) Чому обережно: модель має репутацію американського SUV, але насправді — це авто з турбодвигуном, який швидко зношується, високою витратою пального та слабким захистом кузова від корозії. Вже після 80–100 тис. км можуть початися серйозні проблеми. BMW X5 (E70) Чому обережно: авто преміум-класу з дорогим обслуговуванням. Часто продається з суттєво зменшеним пробігом, насправді перевищує 300 тис. км. Особливо ризикована пневмопідвіска — навіть незначні поломки можуть "влетіти в копієчку". Mitsubishi Outlander (2.4 CVT) Чому обережно: варіатор Jatco має сумнівну надійність і часто ламається раптово. Ремонт або заміна — вкрай дорога процедура, особливо якщо історія обслуговування трансмісії невідома. Volkswagen Tiguan (1.4 TSI) Чому обережно: двигун 1.4 TSI схильний до масложору та зносу поршневої групи. На додачу — "суха" коробка DSG DQ200, яка часто дає збій ще до 100 тис. км. Така комбінація — сумнівний вибір для авто з пробігом. Peugeot 3008 (1.6 THP) Чому обережно: двигун 1.6 THP має хронічні проблеми з ланцюговим приводом і турбіною. До цього додаються складнощі з електронікою та гідропідсилювачем, що робить модель вразливою до поломок.

Що перевірити перед купівлею вживаного кросовера:

технічну історію авто за VIN-кодом

реальний пробіг у блоках керування

стан двигуна та трансмісії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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