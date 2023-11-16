Які кухонні стільниці будуть в моді 2023- 2024 році: поради дизайнерів

Вибір матеріалів та кольорів для кухонних стільниць – це не лише практичне питання, але й важливий декоративний елемент приміщення.

Немає жорстких правил стосовно кольорів стільниць. Це залежить від особистих уподобань, розміру та освітлення кухні.

Про це пише Радіотрек.

Світлі відтінки, зокрема натуральний беж, сірий і білий, створять враження простору та спокою. Вони гармонійно поєднуються з іншими кольорами на кухні, є класичними та залишаються актуальними протягом років. Також ці базові світлі відтінки добре підкреслюють яскраві деталі.

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Полірована світловідбивальна стільниця білого кольору зараз особливо популярна. Серед традиційних варіантів – дерев'яні стільниці у стилі сільської місцевості або натуральний камінь.

Незважаючи на популярність світлих стільниць, темні відтінки також вражають своєю красою. Чорні стільниці чудово виглядають поряд із світлішими дерев'яними шафами та металевими акцентами з латуні та сталі, і вони вписуються в будь-який стиль кухні.

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