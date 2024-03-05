Які коти є наймиролюбнішими: топ-10 порід

Власники кількох домашніх улюбленців нерідко стикаються з проблемою несумісності котів між собою. Незважаючи на загальноприйняте уявлення про незалежний характер цих тварин, деякі породи демонструють дружелюбність та здатність гармонійно співіснувати з іншими котами в одному помешканні.

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Аналізуючи думки фахівців, видання Scotsman склало перелік десяти котячих порід, представники яких зазвичай успішно уживаються з іншими пухнастими домочадцями:

Японський бобтейл – доброзичлива та безстрашна порода, відкрита для спілкування. Девон Рекс – прихильність до господарів поєднується з толерантністю до інших котів. Екзотична короткошерста – спокійна і лагідна, полюбляє компанію інших котів та людей. Регдолл – одна з найспокійніших порід, що сприяє дружнім стосункам у домашньому колі. Бенгальська – активні та соціальні коти, не бояться новачків у родині. Перська – доброзичлива та невимушена у поведінці, легко приймає інших котів. Абіссінська – не цуратиметься ні людей, ні домашніх тварин, ставши ідеальним компаньйоном. Бірманська – терпляча та толерантна, зазвичай ладнає з котами та дітьми. Російська блакитна – любов до ігор та доброзичливий "собачий" характер роблять її гарним товаришем для інших котів. Мейн-кун – велика і лагідна порода, справжній велетень, що добре ставиться до пухнастих співмешканців.

Обираючи представника однієї з цих порід для розширення сімейства, ви збільшуєте шанси на гармонійне співіснування всіх домашніх улюбленців.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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