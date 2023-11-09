Які електроприлади допоможуть заощаджувати тепло і світло та платити менше

Українці все більше звертають увагу на поради щодо заощадження енергоресурсів під час опалювального сезону, коли вартість тепла та світла стрімко зростає. Навіть влада закликає громадян до економії для зменшення витрат на комунальні послуги.

Проте, експерти з енергоефективності пропонують не лише загальновідомі рішення, але і нові інноваційні шляхи економії енергії в домогосподарствах. Про це пише Укрінформ.

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По-перше, рекомендується максимально використовувати природне освітлення, тримаючи вікна чистими та розміщуючи робочу зону ближче до них. Зацікавленим у творчості навіть пропонують встановлення сонячних панелей на балконах для автономного електропостачання, хоча це вже вимагає згоди сусідів та великих витрат.

Для заощадження на світлі рекомендується встановити багатотарифний лічильник та перенести споживання електроенергії на нічний час. Це може заощадити до 50% вартості електроенергії. Крім того, розумні LED-лампи і smart-розетки можуть оптимізувати споживання енергії та уникнути фантомного навантаження, яке з'їдає до 15% електроенергії.

Ще одним способом є використання розподільників витрат тепла на радіаторах, що дозволяє ефективно зменшити витрати на опалення. Однак це можливо лише у будинках з загальнобудинковим теплолічильником та розподільчими приладами на більш як 50% радіаторів.

У приватних будинках рекомендується перейти на конденсаційні котли, які використовують відпрацьовані газові вихлопи для економії до 15% газу. Ці котли також можуть працювати при низькому тиску палива та керуватися за допомогою смартфона, що робить їх ефективними та зручними для використання.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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