Які дерева біля оселі захищають від лиха, а які притягують біду: народні прикмети
Які дерева не можна садити біля дому щоб не накликати біду
Відомо, що наші предки вірили в силу природи. Вони вважали, що деякі дерева можуть захистити дім від лиха, притягти успіх та щастя, а інші – навпаки, накликати біду.
Пам'ятайте, що це лише народні прикмети. Найголовніше – вірити в добро і оточувати себе красою. Про це розповіли на сайті ТСН.
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Які дерева садити біля подвір'я, щоб жити в спокої та достатку?
Ось кілька порад:
- Береза. Це потужний захисник. Її гілками в давнину захищали будинок, худобу та врожай. Щоб отримати заряд енергії, обійміть березу, але не садіть її на подвір'ї. Краще посадити її за межами подвір'я, а під деревом поставити лавочку.
- Дуб. Символ могутності та влади. Деякі вважають, що він приносить добробут, інші – що може призвести до смерті чоловіка в родині. Дуб приймає лише сильних людей, тому його краще садити не на подвір'ї, а за парканом.
- Клен. Має цілющі властивості. Приносить довголіття, міцне здоров'я, любов і достаток. Його аура сприятлива для налагодження стосунків, несе спокій і впевненість.
- Ялина. Негативна енергетика – це міф. Ялина накопичує сили та енергію влітку, а взимку ділиться ними з людьми. Її можна обійняти, щоб зарядитися енергією.
- Осика. Прокляте дерево, але використовується як оберіг проти нечисті. Її не садять біля обійстя, щоб не накликати біду.
P.S.
- Не забувайте доглядати за деревами, які ви посадили.
- Створюйте мальовничі композиції, поєднуючи різні дерева та чагарники.
- Насолоджуйтесь красою природи!
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