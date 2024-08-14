Які дерева треба обрізати до вересня, щоб рясно родили
Багато садівників традиційно обрізають плодові дерева навесні або восени. Однак, досвідчені садівники стверджують, що літня обрізка може бути не менш ефективною, а в деяких випадках навіть необхідною для отримання щедрого врожаю. Давайте розберемося, чому саме літня обрізка так важлива і які дерева найкраще піддаються цій процедурі. Про це пише ITV.
Чому літня обрізка корисна для дерев?
- Стимулювання росту нових пагонів: Літня обрізка провокує активне зростання молодих пагонів, які встигнуть зміцніти до зими і закласти нові плодові бруньки.
- Поліпшення освітлення крони: Видалення зайвих гілок сприяє кращому проникненню світла до внутрішніх частин крони, що позитивно впливає на процес фотосинтезу і зав'язування плодів.
- Зменшення ризику захворювань: Обрізка допомагає поліпшити вентиляцію крони, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.
- Формування крони: Літня обрізка дозволяє коригувати форму крони дерева, роблячи її більш компактною і зручною для догляду.
Які дерева можна обрізати влітку?
Найкраще відгукуються на літню обрізку такі плодові дерева, як:
- Яблуня: Обрізка стимулює закладку плодових бруньок на наступний рік.
- Груша: Літня обрізка допомагає збалансувати ріст вегетативних і генеративних пагонів.
- Слива: Обрізка сприяє омолодженню дерева і збільшенню врожаю.
- Персик: Літня обрізка необхідна для формування правильної крони і видалення пошкоджених гілок.
- Алича: Обрізка допомагає зберегти компактність крони і полегшує збір врожаю.
Як правильно обрізати дерева влітку?
- Видалення вовчків: Вовчки - це вертикально зростаючі пагони, які відбирають у плодових гілок поживні речовини. Їх потрібно видаляти повністю.
- Проріджування крони: Видаляйте слабкі, хворі, пошкоджені гілки, а також гілки, що ростуть всередину крони.
- Скорочення пагонів: Скорочуйте довгі пагони на 1/3 їхньої довжини.
- Обробка зрізів: Після обрізки зрізи діаметром більше 1 см необхідно обробити садовим варом.
Читайте також: Як прискорити ріст розсади помідорів та перцю: маловідомий лайфхак
Важливі нюанси:
- Час обрізки: Найкращий час для літньої обрізки - середина літа, коли закінчиться активний ріст пагонів.
- Інструменти: Використовуйте гострий секатор або садову пилу, щоб запобігти пошкодженню кори.
- Погода: Обрізку проводьте в суху погоду, щоб рани на дереві швидше затягнулися.
Літня обрізка - це ефективний спосіб підвищити врожайність плодових дерев і поліпшити їх здоров'я. Однак, перед тим як приступити до обрізки, рекомендується проконсультуватися з досвідченим садівником або агрономом.
Нагадаємо, ми вже писали, які плодові дерева обов'язково треба обрізати наприкінці зими.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!