Які дерева треба обрізати до вересня, щоб рясно родили

Багато садівників традиційно обрізають плодові дерева навесні або восени. Однак, досвідчені садівники стверджують, що літня обрізка може бути не менш ефективною, а в деяких випадках навіть необхідною для отримання щедрого врожаю. Давайте розберемося, чому саме літня обрізка так важлива і які дерева найкраще піддаються цій процедурі. Про це пише ITV.

Чому літня обрізка корисна для дерев?

Стимулювання росту нових пагонів: Літня обрізка провокує активне зростання молодих пагонів, які встигнуть зміцніти до зими і закласти нові плодові бруньки.

Літня обрізка провокує активне зростання молодих пагонів, які встигнуть зміцніти до зими і закласти нові плодові бруньки. Поліпшення освітлення крони: Видалення зайвих гілок сприяє кращому проникненню світла до внутрішніх частин крони, що позитивно впливає на процес фотосинтезу і зав'язування плодів.

Видалення зайвих гілок сприяє кращому проникненню світла до внутрішніх частин крони, що позитивно впливає на процес фотосинтезу і зав'язування плодів. Зменшення ризику захворювань: Обрізка допомагає поліпшити вентиляцію крони, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань.

Обрізка допомагає поліпшити вентиляцію крони, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Формування крони: Літня обрізка дозволяє коригувати форму крони дерева, роблячи її більш компактною і зручною для догляду.

Які дерева можна обрізати влітку?

Найкраще відгукуються на літню обрізку такі плодові дерева, як:

Яблуня: Обрізка стимулює закладку плодових бруньок на наступний рік.

Обрізка стимулює закладку плодових бруньок на наступний рік. Груша: Літня обрізка допомагає збалансувати ріст вегетативних і генеративних пагонів.

Літня обрізка допомагає збалансувати ріст вегетативних і генеративних пагонів. Слива: Обрізка сприяє омолодженню дерева і збільшенню врожаю.

Обрізка сприяє омолодженню дерева і збільшенню врожаю. Персик: Літня обрізка необхідна для формування правильної крони і видалення пошкоджених гілок.

Літня обрізка необхідна для формування правильної крони і видалення пошкоджених гілок. Алича: Обрізка допомагає зберегти компактність крони і полегшує збір врожаю.

Як правильно обрізати дерева влітку?

Видалення вовчків: Вовчки - це вертикально зростаючі пагони, які відбирають у плодових гілок поживні речовини. Їх потрібно видаляти повністю.

Вовчки - це вертикально зростаючі пагони, які відбирають у плодових гілок поживні речовини. Їх потрібно видаляти повністю. Проріджування крони: Видаляйте слабкі, хворі, пошкоджені гілки, а також гілки, що ростуть всередину крони.

Видаляйте слабкі, хворі, пошкоджені гілки, а також гілки, що ростуть всередину крони. Скорочення пагонів: Скорочуйте довгі пагони на 1/3 їхньої довжини.

Скорочуйте довгі пагони на 1/3 їхньої довжини. Обробка зрізів: Після обрізки зрізи діаметром більше 1 см необхідно обробити садовим варом.

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Важливі нюанси:

Час обрізки: Найкращий час для літньої обрізки - середина літа, коли закінчиться активний ріст пагонів.

Найкращий час для літньої обрізки - середина літа, коли закінчиться активний ріст пагонів. Інструменти: Використовуйте гострий секатор або садову пилу, щоб запобігти пошкодженню кори.

Використовуйте гострий секатор або садову пилу, щоб запобігти пошкодженню кори. Погода: Обрізку проводьте в суху погоду, щоб рани на дереві швидше затягнулися.

Літня обрізка - це ефективний спосіб підвищити врожайність плодових дерев і поліпшити їх здоров'я. Однак, перед тим як приступити до обрізки, рекомендується проконсультуватися з досвідченим садівником або агрономом.

Нагадаємо, ми вже писали, які плодові дерева обов'язково треба обрізати наприкінці зими.

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