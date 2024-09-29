Які дерева категорично не можна обрізати восени, щоб не втратити врожай
Восени не всі дерева потребують обрізки. Деяким достатньо легкої санітарної обрізки, а інші взагалі краще залишити недоторканими. Розглянемо, які дерева не варто обрізати в осінній період. Про це пише Уніан.
Дерева, яким не рекомендується осіння обрізка
Ми вже обговорювали, які дерева і як правильно обрізати восени. Для решти ґрунтовну обрізку краще відкласти до весни. Це стосується наступних дерев:
- вишня
- черешня
- абрикос
- персик
Для цих дерев восени допустима лише легка санітарна обрізка, і то за умови їх міцності та здоров'я. Молоді та недавно посаджені дерева краще залишити без втручання.
Особливості обрізки вишні
Вишню можна обрізати з вересня до початку листопада. Орієнтуйтеся на стан дерева – воно має скинути листя, що свідчить про уповільнення сокоруху. Це зменшить стрес для дерева під час обрізки. Важливо завершити процес до настання морозів.
Що можна обрізати у вишні:
- Сухі, хворі та пошкоджені гілки
- Гілки, що ростуть всередину крони
- Гілки, спрямовані донизу
- Прикореневу поросль
Також можна видалити пагони на стовбурі, що перехрещуються, та вовчки. Формування крони краще відкласти на весну.
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Особливості обрізки абрикоса, персика та черешні
Для цих дерев застосовують схожу техніку осінньої обрізки. Оптимальний час – середина жовтня, але зважайте на погодні умови. Важливо, щоб сокорух у дереві вже сповільнився, але до заморозків залишалося 2-3 тижні.
Нагадаємо, раніше UAportlal розповідав, як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренились до холодів.
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