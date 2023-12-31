Які страви та закуски подають до шампанського

Шампанське — це універсальний новорічний напій. Його можна поєднувати з різними стравами.

Незалежно від того, чи шукаєте ви щось, що можна поєднати з морепродуктами, птицею чи свининою, є види шампанського, які чудово пасуватимуть до приготованих вами страв.

Як повідомляє видання Townandcountrymag, потрібно враховувати солодкість шампанського та смак їжі, з якою ви його поєднуєте.

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Кожне шампанське має свої власні смаки, але більшість з видів шампанського мають солодкуватий присмак.

Brut Nature (0 грамів цукру)

Extra Brut (3-6 г цукру)

Brut (6-12 грам цукру)

Extra Dry (12-17 грамів цукру)

Dry (17-32 г цукру)

Demi-sec (32-50 г цукру)

Doux – (більше як 50 грамів)

Які страви можна поєднувати з шампанським

Якщо коротко, шампанське можна пити навіть зі швидкоїжею. Важливо знайти потрібний рівень цукру та правильні смаки.

Brut Nature – цей несолодкий напій підійде до смаженого м'яса, лобстерів.

Extra Brut:

Лобстер

Гостре гаряче каррі

Картопляне пюре і соус

Яблучний пиріг

Brut:

Стейк

Смажене курча

Азіатська кухня

Молюски

Риба з вершковим соусом

Бургери з яловичиною

Сир

Халлумі

Білий трюфель

Смажена картопля та навіть чипси

Extra Dry:

Картопля фрі або чипси

Суші

Мідії

Креветки в коктейльному соусі

Гостра їжа

Червоні ягоди

Кісточкові фрукти

Випічка з варенням

Сир

Dry

Суші

Червоні ягоди

Кісточкові фрукти

Випічка з варенням

Тірамісу

Лимонний пиріг

Морозиво

Полуниця в шоколаді

Молочний шоколад

Шоколадні трюфелі

Demi-sec:

Курка

Фуа-гра

Попкорн

Шоколадний пудинг

Фруктові десерти

Сир

Червоні ягоди

Кісточкові фрукти

Десерти

Морозиво

Молочний шоколад

Шоколадні трюфелі

Doux:

Випічка з варенням

Фруктова випічка

Торт

Морозиво

Полуниця в шоколаді

Молочний шоколад

Шоколадні трюфелі

Експерти зауважують, що шампанське Rosé гарно поєднується з гострою їжею та з десертами з червоних ягід.

Таке шампанське також смакуватиме з наступними стравами:

Піца

Качка

Риба на грилі

В'ялена риба

В'ялене м'ясо

Смажене курча

Оленина

Фазан

Гостра їжа

Паста

Десерти

Молочний шоколад

А от шампанські вина Blanc de Blancs та Blanc de Noirs найбільше підходять до вишуканих страв:

Устриця

Ікра

Риба

Морепродукти

Мідії

Лобстер

Макарони та сир

Вершковий сир

Овочева піца

Ананас

Груша

Бріош

Хліб

Піно Нуар подають до винограду з темних сортів, темних ягід.

Напій Pinot Meunier пасує з виноградом, кісточковими фруктами, темним шоколадом, грибами, горіхами.

З чим пити просекко

Цей напій п'ють охолодженим до 6-8 градусів. Італійське ігристе вино поєднується з основними стравами, закусками та десертами.

Оптимальні комбінації:

Prosecco Brut - подають з різотто, пастою, сирами, стравами з м'яса та риби;

- подають з різотто, пастою, сирами, стравами з м'яса та риби; Prosecco Extra Dry – страви з морепродуктів та бобових;

– страви з морепродуктів та бобових; Prosecco Dry – до десерту.

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