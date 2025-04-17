Які 6 овочів варто висадити на городі прямо зараз: дадуть ранній врожай

Навесні, щойно встановлюється тепла погода, можна починати висаджувати перші овочі. Головне — обрати ті культури, які добре переносять прохолоду і швидко дають врожай. Деякі з них можуть потішити урожаєм уже за місяць-півтора після посіву.

Серед таких швидкорослих овочів особливе місце займає редис. Він любить прохолодну погоду, добре росте у пухкому ґрунті при достатньому сонці та поливі. Від моменту посіву до збору проходить усього 4–6 тижнів. До того ж, у їжу можна використовувати не лише коренеплоди, а й ніжне листя. Про це пише РБК.

Ще один популярний весняний овоч — салат. Листкові сорти визрівають за 5–8 тижнів, швидше за все — звичайний листовий салат, тоді як качанний або ромен потребують трохи більше часу. Рослина легко витримує прохолоду, проте чутлива до морозів. Насіння слід висівати на добре освітлених ділянках, не заглиблюючи занадто у ґрунт.

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Шпинат також чудово підходить для весняної посадки. Він росте швидко, добре переносить прохолодну погоду, а перший врожай можна зібрати вже за 5–7 тижнів. Головне — не дати йому перейти в стадію цвітіння, бо в спеку листя стає гірким.

Рукола приваблює не лише швидким ростом, а й виразним смаком. Перші листочки можна збирати через 3–4 тижні. Її легко вирощувати — висівається поверхнево і не потребує складного догляду. Щоб мати свіжу руколу постійно, її варто сіяти з інтервалом у кілька тижнів протягом сезону.

Кале, або листова капуста, теж чудово почувається в прохолодну весняну погоду. Її листя стає навіть смачнішим після легких заморозків. Кале можна вирощувати як із насіння, так і з розсади, поступово зрізаючи листя в міру дозрівання. Цей овоч стійкий до холоду і має високу поживну цінність.

Не варто забувати і про ріпу — овоч, який поступово повертається на українські городи. Вона дає врожай як у вигляді коренеплодів, так і листя. Ранні сорти дозрівають уже за 6–8 тижнів. Особливо швидко ростуть японські сорти, які мають ніжний, делікатний смак.

Посадивши ці овочі вже у квітні, можна отримати перший вітамінний врожай до початку літа.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко посіяти кріп.

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