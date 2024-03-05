Які 5 речей притягують сварки в оселю: народні прикмети

Які предмети приваблюють сварки та скандали до будинку

Вірите в народні прикмети? Тоді вам буде цікаво дізнатися, які речі в домі, згідно з повір'ями, можуть притягувати негатив і провокувати сварки.

Про це пише РадіоТрек. Звичайно, не варто сліпо вірити у всі прикмети. Але й ігнорувати їх не рекомендується. Адже, можливо, саме позбавлення певних речей допоможе вам покращити атмосферу в домі та налагодити стосунки з близькими.

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1. Хвойні гілки та композиції.

Їх рекомендується тримати вдома лише на новорічні свята. В інший час вони можуть притягувати непорозуміння та скандали.

2. Порожні пляшки та старі газети.

Ці речі вважаються накопичувачами негативу, який може призвести до бідності та злиднів.

3. Старий одяг та взуття.

Такі речі просякнуті енергетикою застою і старості, що може негативно впливати на атмосферу в домі й провокувати сварки.

4. Зламані меблі та побутова техніка.

Помимо того, що вони псують естетику житла, вони також, згідно з прикметами, притягують фінансові проблеми та накопичують негатив.

5. Речі, які викликають неприємні спогади.

Позбудьтеся таких речей, адже вони не лише псують настрій, але й можуть провокувати нові суперечки.

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