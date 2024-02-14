Які 5 сортів петуній варто обрати для свого саду: прості поради

Які сорти петуній найкраще підходять для дачі та саду

Петунія – справжня королева дачного квітника. Її пишне цвітіння та багатство кольорів чарують погляд і дарують естетичну насолоду протягом усього сезону.

Сучасний ринок пропонує безліч сортів петуній, що ускладнює вибір. Як же не розгубитися в цьому розмаїтті та підібрати петунії, які ідеально підійдуть для вашої ділянки розповідає prostoway.

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Ми пропонуємо вам 5 чарівних сортів, які стануть справжньою окрасою вашого саду:

1. Дольче Флоренція F1:

Яскраві квіти з пастельними нотами, що змінюють колір протягом сезону.

Чарівна гра відтінків, яка додає елегантності та вишуканості.

2. Frost F1 Cherry:

Компактна рослина з великою кількістю двоколірних квітів.

Біла облямівка створює незвичайний контраст з основним яскравим кольором.

Чудовий вибір для створення яскравих акцентів у саду.

3. Валентина F1:

Висота кущів до 40 см.

Цвітіння починається у травні.

Квіти нагадують гвоздику, надаючи саду неповторного шарму.

4. Тріумф бордова F1:

Глибокий бордовий колір та хвилясті пелюстки.

Вишукана та елегантна петунія, яка стане родзинкою вашого квітника.

5. Shock Wave F1 Denim:

Ідеальний сорт для контейнерного вирощування.

Раннє цвітіння та велика кількість мініатюрних квітів.

Компактний кущ (до 30 см) – чудовий вибір для невеликих ділянок.

Підбираючи петунії для вашого саду, візьміть до уваги:

Умови освітлення та ґрунту.

Колірну гаму та розміри вашого квітника.

Ваші особисті вподобання щодо форм і кольорів.

Не бійтеся експериментувати та поєднувати різні сорти петуній! Створюйте оригінальні композиції, які радуватимуть вас своїм багатством та красою протягом усього літа.

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