Яка програма посудомийної машини економить гроші

Посудомийна машинка значно економить мийні засоби та воду. Також цей пристрій здатен економити електрику, особливо якщо користуватися особливим режимом миття посуду, який називається ЕКО.

Ця функція посудомийки запрограмована на миття посуду за 50-60 градусів та тривалістю 3-3,5 години. Економна програма використовує менше води та електроенергії, ніж інші, тому вона є кращим вибором для економії грошей.

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За даними bosch-home.com.ua, у режимі ЕКО цикл миття споживає 0.73 кВт⋅год. У порівнянні з програмою "Автоматична" це заощадить приблизно 523 кВт⋅год на рік. Наприклад, цього достатньо для живлення енергозбережної лампочки протягом приблизно 28 місяців.

Щоб зменшити навантаження на електричну мережу, посудомийну машину варто запускати у період між 22:00 і 6:00 год.

Перед запуском посудомийну машину треба повністю завантажити брудним посудом. Також задля економії не запускайте програму попереднього ополіскування посуду. Замість цього витріть залишки їжі з посуду паперовими рушниками. Після кожного миття сучасні посудомийні машини автоматично відключаються. Якщо у вас старіша модель, яка переходить у режим сну, вимкніть її після використання. Це також дозволяє економити енергію, яку споживає індикатор.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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