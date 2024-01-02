Яка косметика недієва після 40 років: поради косметологів
Шкіра на обличчі, як і весь організм, піддається старінню. Це природний процес, який починається з 25 років. Однак після 40 років він прискорюється.
Про це пише ТСН.
Прискорення старіння пов'язано з рядом факторів.
- Зниження вироблення колагену та еластину, які відповідають за пружність і еластичність шкіри.
- Зміна гормонального фону, зокрема зниження рівня естрогену.
- Збільшення інтенсивності УФ-випромінювання.
- Неправильний догляд.
Яка косметика ефективна для догляду за шкірою обличчя після 40 років?
Для того, щоб уповільнити процеси старіння, необхідно використовувати косметику з такими компонентами:
- Вітамін С - стимулює вироблення колагену, освітлює пігментні плями, захищає шкіру від УФ-випромінювання.
- Ретинол - сприяє регенерації клітин, розгладжує зморшки, звужує пори.
- Гіалуронова кислота - утримує вологу в шкірі, запобігає її сухості та в'ялості.
- Пептиди - активізують вироблення колагену та еластину, сприяють усуненню зморшок.
Яка косметика не ефективна для догляду за шкірою обличчя після 40 років?
- Креми з густою текстурою та на олійній основі закупорюють пори, уповільнюють процес регенерації, не дозволяють шкірі дихати.
- Креми з вазеліном, рідкими парафінами та мінеральними оліямиперешкоджають випаровуванню вологи, що може призвести до сухості шкіри.
- Жорсткі засоби для вмивання можуть травмувати шкіру, викликати роздратування та запалення.
- Патчі для області навколо очей не здатні омолодити шкіру, а лише тимчасово знімають втому та зволожують її.
Догляд за шкірою обличчя після 40 років
Для того, щоб догляд за шкірою обличчя після 40 років був ефективним, необхідно дотримуватися таких правил:
- Очищення - це обов'язковий етап догляду за шкірою в будь-якому віці. Однак після 40 років необхідно використовувати більш делікатні засоби, які не будуть травмувати шкіру. Для очищення підійдуть гідрофільної олії та очищаючі пінки.
- Зволоження - це ключовий етап догляду за шкірою обличчя після 40 років. Зволожуючі креми з гіалуроновою кислотою, вітаміном С та пептидами допоможуть підтримати пружність і еластичність шкіри.
- Захист від УФ-випромінювання - це обов'язковий етап щоденного догляду за шкірою, незалежно від віку. УФ-випромінювання є одним з головних факторів, що прискорюють процеси старіння шкіри. Для захисту від УФ-випромінювання використовуйте креми з SPF не менше 30.
- Регулярне відлущування - це важливий етап догляду за шкірою обличчя, який допоможе видалити відмерлі клітини та поліпшити стан шкіри. Для відлущування можна використовувати скраби, пілінги або маски.
- Додаткові процедури - такі процедури, як масаж, мезотерапія та ін'єкції ботоксу, можуть допомогти уповільнити процеси старіння шкіри. Однак їх слід проводити тільки після консультації з косметологом.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свою шкіру сяючою.
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