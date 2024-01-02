Яка косметика недієва після 40 років: поради косметологів

Шкіра на обличчі, як і весь організм, піддається старінню. Це природний процес, який починається з 25 років. Однак після 40 років він прискорюється.

Про це пише ТСН.

Прискорення старіння пов'язано з рядом факторів.

Зниження вироблення колагену та еластину, які відповідають за пружність і еластичність шкіри.

Зміна гормонального фону, зокрема зниження рівня естрогену.

Збільшення інтенсивності УФ-випромінювання.

Неправильний догляд.

Яка косметика ефективна для догляду за шкірою обличчя після 40 років?

Для того, щоб уповільнити процеси старіння, необхідно використовувати косметику з такими компонентами:

Вітамін С - стимулює вироблення колагену, освітлює пігментні плями, захищає шкіру від УФ-випромінювання.

Ретинол - сприяє регенерації клітин, розгладжує зморшки, звужує пори.

Гіалуронова кислота - утримує вологу в шкірі, запобігає її сухості та в'ялості.

Пептиди - активізують вироблення колагену та еластину, сприяють усуненню зморшок.

Яка косметика не ефективна для догляду за шкірою обличчя після 40 років?

Креми з густою текстурою та на олійній основі закупорюють пори, уповільнюють процес регенерації, не дозволяють шкірі дихати.

Креми з вазеліном, рідкими парафінами та мінеральними оліямиперешкоджають випаровуванню вологи, що може призвести до сухості шкіри.

Жорсткі засоби для вмивання можуть травмувати шкіру, викликати роздратування та запалення.

Патчі для області навколо очей не здатні омолодити шкіру, а лише тимчасово знімають втому та зволожують її.

Догляд за шкірою обличчя після 40 років

Для того, щоб догляд за шкірою обличчя після 40 років був ефективним, необхідно дотримуватися таких правил:

Очищення - це обов'язковий етап догляду за шкірою в будь-якому віці. Однак після 40 років необхідно використовувати більш делікатні засоби, які не будуть травмувати шкіру. Для очищення підійдуть гідрофільної олії та очищаючі пінки.

Зволоження - це ключовий етап догляду за шкірою обличчя після 40 років. Зволожуючі креми з гіалуроновою кислотою, вітаміном С та пептидами допоможуть підтримати пружність і еластичність шкіри.

Захист від УФ-випромінювання - це обов'язковий етап щоденного догляду за шкірою, незалежно від віку. УФ-випромінювання є одним з головних факторів, що прискорюють процеси старіння шкіри. Для захисту від УФ-випромінювання використовуйте креми з SPF не менше 30.

Регулярне відлущування - це важливий етап догляду за шкірою обличчя, який допоможе видалити відмерлі клітини та поліпшити стан шкіри. Для відлущування можна використовувати скраби, пілінги або маски.

Додаткові процедури - такі процедури, як масаж, мезотерапія та ін'єкції ботоксу, можуть допомогти уповільнити процеси старіння шкіри. Однак їх слід проводити тільки після консультації з косметологом.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити свою шкіру сяючою.

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