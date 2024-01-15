Яка каша найкраще підходить для домашніх собак: поради ветеринарів

Крупу можна давати собаці, але не всю. Більшість відомих нам сортів злаків не рекомендуються для домашніх тварин, оскільки містять глютен, який може викликати харчову непереносимість або алергію.

До безглютенових сортів круп відносяться гречка, амарант і кіноа. Ці крупи є цінним джерелом складних вуглеводів, білка, мінералів і вітамінів, пише uapress.kyiv.ua.

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З безглютенових круп для собак найбільш корисними є гречка і амарант. Гречка містить багато білка і клітковини, а амарант - заліза, магнію і вітамінів групи B.

Організм собаки не повністю перетравлює крохмаль, тому кашу слід давати собаці в обмеженій кількості. Дорослий собака може отримувати не більше 10 г вуглеводів на кожен кілограм ваги тіла на добу.

Крім каші, собакам можна давати інші рослинні продукти, наприклад, овочі, фрукти, бобові, зелень. Також можна годувати собаку готовим кормом для собак, який, як правило, містить різноманітні рослинні інгредієнти.

Загальні рекомендації щодо годування собак кашею

Використовуйте безглютенові крупи, такі як гречка, амарант або кіноа.

Дайте собаці кашу в обмеженій кількості, не більше 10 г вуглеводів на кожен кілограм ваги тіла на добу.

Додайте до каші інші корисні інгредієнти, наприклад, овочі, фрукти або зелень.

Якщо ви не впевнені, як годувати собаку кашею, краще проконсультуватися з ветеринаром.

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