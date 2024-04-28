Яка фотографія може стати причиною нещастя: народні прикмети

Фото володіють потужною енергією та накопичують у собі багато емоцій. Саме через це існує перелік речей, які категорично заборонено фотографувати.

Про те, кого і що не можна знімати на камеру розповідає UAportal спільно з RadioTrek.

Люди, які сплять

Згідно з народними повір’ями, неприпустимо робити фото сплячих людей, особливо малюків та дітей до шести років, адже вони найбільш чутливі до негативної енергії та впливу злих сил. Раніше наші предки вірили, що відкриті очі захищають від невидимих демонів.

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Фотографування сплячих могло, за повір’ями, стерти кордони, що відокремлюють людину від злих сил, дозволяючи останнім впливати на її енергетичне поле.

Відображення в дзеркалах

Щодо дзеркал, то вони вважалися магнітом для злих духів та мостом між світом живих та мертвих.

Фотографуючи відображення у дзеркалі, людина перебуває в безпосередній близькості до того, що пов'язано з духами та потойбіччям.

Наші пращури також вірили, що небезпеку в собі несе не лише процес такого фотографування, але й сама світлина.

Похорони

Раніше існувало вірування, що фотографуючи померлих ми можемо завадити спокою їхньої душі, та викликати появу дивних та містичних речей в домі.

У випадку, якщо фото померлого все ж було зроблено, рекомендувалося тримати його окремо від інших світлин.

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Чорні кішки

Це повір'я пов’язане не з домашніми улюбленцями, а з тими тваринами, яких можна зустріти посеред вулиці. Наші предки були переконані, що чорні коти особливо схильні до впливу потойбічних сил.

Тому вважається, що таке фото може привести лише до неприємностей.

Покинуті будинки

Фотографування на фоні розвалених або покинутих будівель вважається поганою ідеєю через сильну негативну енергію, яка може передатися на зображення та принести нещастя в дім.

Якщо ви вже зробили такий знімок, краще тримати його подалі від житлових приміщень, наприклад, у гаражі чи на горищі, і не виставляти на загальний огляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.

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