Як заточити ніж до ідеальної гостроти: неочікуваний лайфхак з сіллю

Як заточити ніж, щоб він був дуже гострим

Ваші ножі можуть стати гострими та ефективними набагато швидше завдяки простому та дієвому лайфхаку. Гострі ножі важливі для успішного готування страв, але з часом навіть найкраща заточка не діє так ефективно, як б хотілося.

Щоб відновити гостроту та зробити ножі такими гострими, як нові, використовуйте цей простий метод, який знайдено у старих домашніх книгах, пише Главред.

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Якщо ви раніше вже знайомі із процесом заточування ножів в домашніх умовах, то з правильним доглядом та навичками вони завжди будуть залишатися гострими та надійними.

Таємниця цього методу полягає у використанні звичайної солі. Після того, як ви заточите ніж на точильному камені, занурте його в соляний розчин. Для приготування розчину змішайте 1 літр води з 1-2 ложками солі. Залиште ножі в цьому розчині протягом 15-30 хвилин.

Цього часу буде достатньо, щоб поліпшити роботу точильного каменю. У результаті ваші ножі будуть заточені швидше і краще. Однак слід дотримуватися обережності і не залишати ножі в солоній воді занадто довго, щоб уникнути корозії металу.

За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете легко та ефективно відновити гостроту своїм ножам, і вам більше не доведеться миритися із тупими інструментами на кухні.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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