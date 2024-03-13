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Як захиститись від токсичного впливу: поради психолога

Ігор Романько

Як захиститися від токсичності

Токсичні люди – це отрута для нашого життя. Вони брешуть, маніпулюють, погрожують, принижують – і все це, щоб досягти своїх цілей. Як же спілкуватися з такими людьми, щоб не дати їм отруїти наше життя?

Психологічно сильні особистості знають, як це зробити. Вони не дозволяють токсичним людям впливати на себе, і вміють чітко встановити межі у спілкуванні, пише woman24.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам спілкуватися з токсичними людьми:

1. Встановіть фізичні кордони:

  • Вирішіть, скільки часу і сил ви готові присвятити спілкуванню з цією людиною.
  • Обмежте час спілкування або взагалі уникайте його, якщо це можливо.
  • Не дозволяйте людині порушувати ваш особистий простір.

2. Встановіть емоційні кордони:

  • Не дозволяйте людині виводити вас на емоції.
  • Не витрачайте свою енергію на вислуховування її скарг.
  • Контролюйте свої емоції і не дозволяйте їй впливати на ваш настрій.

3. Зосередьтеся на собі:

  • Не намагайтеся змінити поведінку токсичної людини.
  • Зосередьтеся на тому, як ви можете захистити себе.
  • Працюйте над тим, щоб стати психологічно сильнішою особистістю.

4. Відповідайте за свої слова:

  • Якщо ви сказали, що будете обмежувати спілкування, то робіть це.
  • Не дозволяйте людині маніпулювати вами.
  • Будьте тверді і послідовні у своїх діях.

5. Контролюйте свої думки:

  • Не дозволяйте токсичній людині жити у вашій голові.
  • Перемикайтеся на позитивні думки.
  • Зосередьтеся на тому, що робить вас щасливим.

6. Опануйте навичками, які допоможуть вам справлятися з токсичними людьми:

  • Навчіться говорити "ні".
  • Встановіть чіткі межі у спілкуванні.
  • Практикуйте медитацію або інші методи релаксації.

7. Залишайтеся вірними своїм цінностям і принципам:

  • Не дозволяйте токсичній людині змусити вас йти на компроміс з вашими цінностями.
  • Будьте чесні з собою і з іншими.
  • Не бійтеся відстоювати свої права.

Пам'ятайте:

  • Ви не зобов'язані спілкуватися з людьми, які роблять вас нещасливими.
  • Ви маєте право на щасливе життя.
  • Ви можете захистити себе від токсичних людей.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

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