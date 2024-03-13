Як захиститись від токсичного впливу: поради психолога

Токсичні люди – це отрута для нашого життя. Вони брешуть, маніпулюють, погрожують, принижують – і все це, щоб досягти своїх цілей. Як же спілкуватися з такими людьми, щоб не дати їм отруїти наше життя?

Психологічно сильні особистості знають, як це зробити. Вони не дозволяють токсичним людям впливати на себе, і вміють чітко встановити межі у спілкуванні, пише woman24.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам спілкуватися з токсичними людьми:

1. Встановіть фізичні кордони:

Вирішіть, скільки часу і сил ви готові присвятити спілкуванню з цією людиною.

Обмежте час спілкування або взагалі уникайте його, якщо це можливо.

Не дозволяйте людині порушувати ваш особистий простір.

2. Встановіть емоційні кордони:

Не дозволяйте людині виводити вас на емоції.

Не витрачайте свою енергію на вислуховування її скарг.

Контролюйте свої емоції і не дозволяйте їй впливати на ваш настрій.

3. Зосередьтеся на собі:

Не намагайтеся змінити поведінку токсичної людини.

Зосередьтеся на тому, як ви можете захистити себе.

Працюйте над тим, щоб стати психологічно сильнішою особистістю.

4. Відповідайте за свої слова:

Якщо ви сказали, що будете обмежувати спілкування, то робіть це.

Не дозволяйте людині маніпулювати вами.

Будьте тверді і послідовні у своїх діях.

5. Контролюйте свої думки:

Не дозволяйте токсичній людині жити у вашій голові.

Перемикайтеся на позитивні думки.

Зосередьтеся на тому, що робить вас щасливим.

6. Опануйте навичками, які допоможуть вам справлятися з токсичними людьми:

Навчіться говорити "ні".

Встановіть чіткі межі у спілкуванні.

Практикуйте медитацію або інші методи релаксації.

7. Залишайтеся вірними своїм цінностям і принципам:

Не дозволяйте токсичній людині змусити вас йти на компроміс з вашими цінностями.

Будьте чесні з собою і з іншими.

Не бійтеся відстоювати свої права.

Пам'ятайте:

Ви не зобов'язані спілкуватися з людьми, які роблять вас нещасливими.

Ви маєте право на щасливе життя.

Ви можете захистити себе від токсичних людей.

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