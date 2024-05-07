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Як захистити ягоди на кущах та деревах від птахів: корисні поради

Ігор Романько

Як захистити плодові дерева та чагарники з ягодами від птахів.
Як захистити плодові дерева та чагарники з ягодами від птахів.

З приходом літа садівники й городники з нетерпінням чекають на дозрівання ягід на малинових кущах та черешнях. Проте, окрім людей, на врожай ласі й птахи.

Існує багато способів захистити ягоди від птахів, але не всі вони є гуманними або дієвими. Один простий лайфхак, який не шкодить пернатим друзям, допоможе вам зберегти врожай. Про це пише porady.24tv.ua.

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Що вам знадобиться:

  • Фольга
  • Волосінь або мотузка

Як зробити:

  1. Нерівно наріжте фольгу на смужки.
  2. Натягніть волосінь або мотузку між ягідними кущами або деревами.
  3. Прив'яжіть до мотузки смужки фольги так, щоб вони вільно майоріли на вітрі.

Як це працює:

Блискучі смужки фольги на вітрі видають шум і відбивають сонячне світло, що птахи сприймають як небезпеку. Тому вони не ризикуватимуть підлітати до кущів і дерев, щоб поласувати ягодами.

Важливо:

  • Не використовуйте занадто багато фольги, адже це може нашкодити птахам.
  • Цей метод не гарантує 100% захисту, адже деякі птахи можуть не злякатися фольги.
  • Пам'ятайте, що птахи відіграють важливу роль в екосистемі саду, адже вони поїдають шкідників. Тому не варто намагатися повністю їх вигнати.

Додаткові поради:

  • Можна використовувати замість фольги інші блискучі предмети, наприклад, компакт-диски або старі CD-диски.
  • Також можна лякати птахів опудалом або гучними звуками.
  • Якщо у вас є домашні тварини, які можуть пошкодити ягоди, використовуйте сітку або інші огорожі.

Зберігайте врожай розумно, не шкодячи довкіллю!

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