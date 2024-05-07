Як захистити ягоди на кущах та деревах від птахів: корисні поради

Як захистити плодові дерева та чагарники з ягодами від птахів.

З приходом літа садівники й городники з нетерпінням чекають на дозрівання ягід на малинових кущах та черешнях. Проте, окрім людей, на врожай ласі й птахи.

Існує багато способів захистити ягоди від птахів, але не всі вони є гуманними або дієвими. Один простий лайфхак, який не шкодить пернатим друзям, допоможе вам зберегти врожай. Про це пише porady.24tv.ua.

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Що вам знадобиться:

Фольга

Волосінь або мотузка

Як зробити:

Нерівно наріжте фольгу на смужки. Натягніть волосінь або мотузку між ягідними кущами або деревами. Прив'яжіть до мотузки смужки фольги так, щоб вони вільно майоріли на вітрі.

Як це працює:

Блискучі смужки фольги на вітрі видають шум і відбивають сонячне світло, що птахи сприймають як небезпеку. Тому вони не ризикуватимуть підлітати до кущів і дерев, щоб поласувати ягодами.

Важливо:

Не використовуйте занадто багато фольги, адже це може нашкодити птахам.

Цей метод не гарантує 100% захисту, адже деякі птахи можуть не злякатися фольги.

Пам'ятайте, що птахи відіграють важливу роль в екосистемі саду, адже вони поїдають шкідників. Тому не варто намагатися повністю їх вигнати.

Додаткові поради:

Можна використовувати замість фольги інші блискучі предмети, наприклад, компакт-диски або старі CD-диски.

Також можна лякати птахів опудалом або гучними звуками.

Якщо у вас є домашні тварини, які можуть пошкодити ягоди, використовуйте сітку або інші огорожі.

Зберігайте врожай розумно, не шкодячи довкіллю!

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