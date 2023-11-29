Як захистити приміщення від морозу: лайфхак з харчовою плівкою

Експерти надають поради щодо недорогого та ефективного утеплення вікон взимку, використовуючи харчову плівку в рулоні. До третини тепла у приміщенні може виходити через вікна, і за допомогою харчової плівки можна зменшити ці витрати на опалення. Ця плівка, призначена як для дерев'яних, так і для пластикових вікон, відзначається відмінними теплоізоляційними властивостями.

Застосування харчової плівки може створити ефект "третього" скла, яке буде додатковим бар'єром між холодною вулицею та теплою квартирою, пише "Апостроф". Однак важливо правильно її приклеїти, уникаючи контакту матеріалу із склом. Плівку слід наклеїти на раму вікна чи на штапик, тим самим утворюючи повітряну кишеню, яка запобігатиме втраті тепла та утворенню конденсату.

Читайте також: Сім порад, як усунути конденсат на пластикових вікнах

Цей метод може забезпечити підвищення температури в приміщенні на 2-3 °C. Для проведення процедури з використанням харчової плівки вам знадобляться звичайна багажна стрейч-плівка, двосторонній скотч, канцелярський ніж та фен.

Інструкція з утеплення вікон виглядає наступним чином:

Приклеїть смужки двостороннього скотча по периметру вікна. Якщо це не можливо на рамі, їх можна закріпити на штапику. Розправте плівку зверху вниз, поступово приклеюючи її поверхню до скотчу. Тягніть плівку так, щоб вона стала більш пружною. При правильному клеєнні вона буде практично невидимою на вікні. Притисніть протилежний край до рами і закріпіть плівку на ній, уникаючи контакту із склом. За допомогою фена нагрійте поверхню плівки до тих пір, поки вона не стане ідеально гладенькою. Обріжте залишки канцелярським ножем обережно, щоб не пошкодити раму.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!