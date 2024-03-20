Як захистити взуття від намокання: три дієві методи

В період дощів взуття має бути стійким до впливу вологи від калюж. Якщо воно не гумове, то потребує особливого догляду.

Ми підкажемо, як зробити взуття водонепроникним. Першим кроком є видалення з поверхні пилу та дрібних часточок бруду. Про це пише Wiki How.

Надання водонепроникних властивостей за допомогою воску

Для цього знадобиться шматочок бджолиного воску або безбарвна парафінова свічка без ароматизаторів. Переконайтеся, що матеріал не пофарбований, інакше є ризик забруднення взуття. Після очищення взуття має повністю висохнути.

Натріть віск по всій зовнішній поверхні взуття. Енергійно водіть ним вперед і назад, утворюючи товстий шар на будь-якій ділянці, яку ви хочете зробити водонепроникною. Приділіть особливу увагу зонам навколо носка, п'яти, бічних стінок і шнурків. Наступний крок - нагрів феном. Встановіть його на високу потужність та тримайте насадку близько до поверхні взуття для кращої концентрації тепла. Повільно пересувайтеся по взуттю, повертаючи його або нахиляючи фен за потреби. Під дією нагріву віск проникає у тканину, створюючи бар'єр для вологи.

Застосування кокосової олії для водонепроникності

Кокосова олія - чудовий варіант, коли йдеться про водонепроникність взуття. Першим кроком є очищення взуття. Потім нанесіть тонкий рівномірний шар олії на поверхню взуття, приділяючи особливу увагу швам. Для кращого вбирання можна обережно нагріти змащене маслом взуття за допомогою фена або під природним сонячним світлом. Необхідно періодично поновлювати нанесення олії, щоб зберегти водонепроникний ефект і захистити взуття від вологи.

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Обробка взуття гідроізоляційним аерозолем

Гідроізоляційний аерозоль можна знайти у багатьох магазинах. Для правильного нанесення очистіть взуття та розпиліть засіб на відстані 15-20 см від черевика. Особливу увагу приділіть шву, що з'єднує взуття з підошвою. Для матеріалів з нестандартною текстурою, таких як замша або нубук, може знадобитися два чи більше шарів для повної водостійкості. Витріть надлишки розпилення мікрофібровою серветкою або рушником. Не використовуйте паперові рушники. Після обробки взуття має висихати природним шляхом близько доби.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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