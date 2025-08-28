Як захистити лапи собаки під час прогулянок у спеку: корисні поради

Влітку собаки часто отримують опіки лап, однак цієї травми можна уникнути, якщо знати перші ознаки небезпеки та дотримуватися правил профілактики. Подушечки лап виконують роль природних амортизаторів — вони захищають кістки й суглоби від ударів та допомагають тварині зберігати рівновагу навіть на слизькій чи кам’янистій поверхні.

Проте і спека, і холод можуть пошкодити цю ніжну тканину. Влітку небезпеку створює розпечений асфальт чи пісок, а взимку — лід, сніг та хімічні реагенти. Про це пише Daily Paws.

Першими ознаками опіку можуть стати зміни у поведінці: собака починає часто лизати лапи, уникає ходьби або кульгає, реагує болем на дотик. Візуально про проблему свідчить зміна кольору подушечок чи поява рожевих ділянок під верхнім шаром шкіри.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

При легких ушкодженнях достатньо промивати лапи чистою водою та не допускати потрапляння бруду. У разі сильних опіків, появи набряку, гною чи вираженого болю слід негайно звернутися до ветеринара, адже може знадобитися медикаментозне лікування. Важливо пам’ятати, що людські мазі та креми використовувати не можна — вони можуть бути небезпечними для тварини.

Найкращий спосіб уберегти улюбленця — профілактика. Варто гуляти з собакою вранці або ввечері, коли поверхня вже охолола, перевіряти асфальт дотиком руки, обирати ґрунтові чи трав’яні доріжки. У спеку допоможуть спеціальні креми, а взимку — захисне взуття для собак. Після прогулянок обов’язково мийте лапи від солі та реагентів і регулярно оглядайте подушечки на наявність тріщин чи ран.

Нагадаємо, ми вже писали, як розпізнати артрит у котів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!