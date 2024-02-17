Як захистити крани від утворення вапняного нальоту: господині поділились корисним лайфхаком

Втрата блиску та білий вапняний наліт на кранах – поширена проблема, яка псує естетику ванної кімнати та кухні. Вирішити її допоможуть два доступні та ефективні засоби: оцет та олія. Діють вони швидко, а ефект триває довго.

Про це пише Телеграф.

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Оцет:

Нанесіть нерозбавлений оцет (столовий,яблучний або винний) на кран. Залиште на 15-20 хвилин. Потріть вологою губкою або ганчіркою. Обмийте водою. Відполіруйте насухо замшевою тканиною для блиску.

Олія:

Нанесіть кілька крапель рослинної олії (соняшникової, кокосової, оливкової або іншої) на ватний диск. Протріть крани з нальотом. Для кращого ефекту можна використовувати олію після чистки оцтом. Рослинна олія не лише видаляє наліт,але й відштовхує краплі води, завдяки чому кран довше залишається чистим та блискучим.

Для кращого результату рекомендується поєднувати обидва способи. Оцет та олія не шкодять сантехніці, але перед використанням на нових або незвичайних поверхнях рекомендується провести тест на невеликій ділянці.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити крани до блиску.

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