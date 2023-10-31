Як закупорити пляшку вина, якщо ви загубили пробку: корисний лайфхак

Якщо пляшка з вином залишилася відкритою, це може призвести до окислення вмісту під впливом повітря. Окислення може перетворити вино на оцет. Однак, якщо ви втратили кришку для пляшки вина, але прагнете її закрити, існує корисний лайфхак, який допоможе у цьому непростому завданні.

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Знаючи, що відкрита пляшка вина може спричинити окислення напою, багато з нас шукають швидке та ефективне рішення. В одному з популярних відеороликів на TikTok, блогерка Шантель Фен поділилася цікавим лайфхаком, який можна використовувати у таких випадках.

"Я не знаю, кому це потрібно знати, але ви можете використовувати кришки від пляшок з водою на пляшках вина", – зауважила вона у своєму відео, яке набрало понад 630 000 лайків.

Процедура цього лайфхаку досить проста. Потрібно слідкувати за чистотою кришки, яку ви плануєте використовувати. По-перше, її рекомендується ретельно помити і залишити на повітрі для висихання. Після цього обережно закрутіть кришку на горлі пляшки з вином. Якщо ви закриєте її надійно, це допоможе зберегти вино свіжим набагато довше, і ви уникнете потрапляння бактерій всередину пляшки.

Таким чином, використовуючи цей простий лайфхак, ви можете продовжити насолоджуватися смаком вашого улюбленого вина, навіть якщо ви загубили його оригінальну кришку.

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