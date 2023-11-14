Як законсервувати кукурудзу на зиму: простий рецепт

Сезон кукурудзи розпочався, і це означає, що настав час не лише насолоджуватися свіжим вареним кукурудзою, але і заготовлювати цей овоч на зиму.

Якщо ви цього не зробите зараз, взимку ви ризикуєте переплатити за кукурудзу значну суму. Цей простий рецепт видання УНІАН гарантує смачну мариновану кукурудзу, яку ви зможете насолоджуватися протягом зими.

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Інгредієнти:

15 качанів кукурудзи;

1 ст. ложка солі;

1 літр води;

2 ст. ложки цукру;

2 ст. ложки оцту.

Важливо: Цей рецепт дозволяє вам зберегти кукурудзу як окремі зерна або цілі консервовані качани.

Секрет успішного консервування кукурудзи полягає в якості вихідного продукту. Найкраще використовувати свіжозірвану кукурудзу, оскільки в старій кукурудзі може накопичуватися крохмаль, що впливає на якість консервів.

Інструкції:

Покладіть качани кукурудзи в глибоку каструлю і залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння і варіть протягом 3 хвилин. Вийміть кукурудзу і помістіть її в друшляк, обполосніть холодною водою. Далі виберіть, чи ви хочете вирізати окремі зерна чи залишити качани цілими. Покладіть кукурудзу в банку, попередньо вимиту з содою, і дайте їй відпочити 10-15 хвилин. Злийте воду, доведіть до кипіння і знову залийте кукурудзу. Після 10 хвилин готування підготуйте маринад, розчинивши сіль, цукор і оцет в 1 літрі води. Злийте воду з кукурудзи і залийте її киплячим маринадом. Закрийте банку кришкою, закатайте і залиште в темному та теплому місці до повного охолодження.

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