Як завантажувати посудомийку, щоб виконувала свої функції на всі сто: корисні поради

Посудомийна машина – справжня знахідка для тих, хто цінує час та комфорт. Але, крім якісного миючого засобу, важливо знати, як правильно завантажувати та розвантажувати посудомийну машину, щоб отримати бездоганно чистий посуд. Про це пише Homes and gardens.

Завантаження:

Тарілки: очистіть від залишків їжі, але не мийте. Розмістіть під кутом, щоб струмені води вільно змивали бруд. Каструлі: завантажте на верхню полицю дном вгору. Це забезпечить максимальне очищення. Склянки та столові прилади:розмістіть у спеціальних відсіках та кошику. Розподіліть рівномірно,залишаючи вільне місце. Ножі кладіть вістрям вниз. Крихітки предмети: чашки, пластикові контейнери, миски – розмістіть на верхній полиці. Закріпіть між зубцями,щоб уникнути перекидання та подряпин.

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Розвантаження:

Почніть з нижньої полиці: спочатку тарілки, потім склянки. Не поспішайте: дайте посуду охолонути та висохнути. Перевірте результат: переконайтеся,що весь посуд чистий.

Додаткові поради:

Не перевантажуйте посудомийну машину.

Не мийте в ній дерев'яні та крихкі предмети.

Використовуйте правильний режим миття.

Регулярно очищайте фільтр посудомийної машини.

Завдяки правильному завантаженню та розвантаженню посудомийної машини ви будете насолоджуватися бездоганно чистим посудом без зайвих зусиль.

Нагадаємо, ми вже писали, чому посудомийка погано миє посуд.

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