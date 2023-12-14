Як загадати бажання на Новий рік, щоб воно точно здійснилось: 12 найпопулярніших способів

Як загадати бажання на Новий рік

Новий рік, найчарівніше свято, завжди викликає прагнення загадати бажання. Навіть ті, хто сумнівається в магії цього моменту, все одно віддаються традиції.

УНІАН пропонує 12 цікавих та перевірених способів, які допоможуть вам правильно загадати бажання на Новий рік. Цього року нехай всі наші бажання здійсняться, адже коли їхню магію відчувають мільйони сердець, чарівність новорічних мрій обов'язково стане реальністю.

Читайте також: Святвечір 2023: історія, традиції та прикмети

Бажання в кулі: Напишіть своє бажання на папері, скрутіть його в трубочку і помістіть в ялинкову кулю. Обходьте ялинку дев'ять разів і підвісьте кулю якнайвище. Якщо вулична ялинка вам не підходить, зробіть те саме з домашньою. Записка в пляшці: Після того, як вип'єте шампанське, напишіть записку з бажанням і киньте її в пляшку. Зачиніть і приховуйте, поки бажання не здійсниться. Бажання під подушкою: Запишіть свої бажання на записках, сховайте під подушку та лягайте спати. Вранці 1 січня витягніть одну записку – це те, що здійсниться у новому році. Банка бажань: Запишіть бажання на окремих записках, покладіть їх у банку, додайте цукерки, гілочки ялини чи конфеті. Впродовж року бажання, що знаходяться в банці, будуть збуватися. Бажання на апельсинах: Купіть 8 апельсинів, загадайте бажання і перекиньте кожен апельсин через поріг, перед тим як увійти в дім. Даруйте апельсини близьким протягом сімох святкових днів. Чарівні мандарини: Загадайте бажання на мандаринах, написавши на кожному слова, такі як "Здоров'я", "Мир", "Любов", "Щастя". Розділіть мандарини з близькими після того, як їх з'їсте. Мандарини з кісточкою: Якщо хочете дитину, загадайте бажання, з'ївши мандарин, в якому знайдете кісточку. Монетка бажання: Під час бою годинника тримайте в кулаці монетку жовтого кольору, опустіть її в келих із шампанським та випийте. Монетку тримайте з собою весь рік. Бажання на соді: Запишіть всі свої борги, гасіть їх содою, і боргів більше не буде – це спосіб позбутися фінансових турбот. На ялиновій гілці: У новорічну ніч прошепчіть своє бажання гілці від ялинки і ставте її в воду поблизу ліжка. Порахуйте кількість обсипаних голок через три дні – парне число означає виконання бажання негайно. На бенгальському вогні: Під час першого удару годинника запаліть бенгальський вогонь, загадайте бажання і зберігайте згорілу частину до його здійснення. Бажання на ялинковій іграшці №2: Загадайте бажання, коли розбираєте ялинку. Потримайте в руках останню іграшку і подумки про бажання. Віриться, що таке бажання збудеться швидко.

Раніше стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими. Спробуйте підібрати собі зачіску на святкування Нового року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!