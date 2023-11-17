Як вивести жирні плями з пуховика без прання: простий лайфхак
Щоб позбутися неприємних плям на пухових куртках, слід дотримуватися ретельного підходу та використовувати оптимальні методи чи засоби. Особливо забруднені частини, такі як поділ, комір і рукави, слід перед пранням змочити водою.
Експерти з Американської хімчистки рекомендують приділити особливу увагу обробці цих зон господарським милом. Після цього слід обережно пом'яти їх руками.
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Як видалити плями без прання: Якщо ви стикаєтеся з важкими плямами, ефективно використовувати універсальний засіб для виведення плям. Спробуйте наступне:
- Візьміть 2 чайні ложки мийного засобу з рідкою консистенцією та нашатирний спирт.
- Збийте до утворення піни.
- Нанесіть на проблемні ділянки.
- Залиште піну діяти протягом 2-5 хвилин, а потім акуратно промийте чистою губкою.
Два лайфхаки для видалення жирних плям: Для жирних плям використовуйте бензин:
- Пропустіть ватний тампон через розчин бензину та обробіть проблемні ділянки.
- Посипте тальком, сіллю або крохмалем.
- Ретельно видаліть пляму та залишки, а потім протріть вологою тканиною.
Або спробуйте інший метод:
- Змішайте крохмаль і сіль (1:1) з невеликою кількістю води до отримання пастоподібної консистенції.
- Нанесіть суміш на пляму, залиште до висихання та видаліть губкою.
Для плям від тонального крему використовуйте міцелярну воду:
- Змочіть ватний диск в міцелярній воді.
- Обробіть проблемні ділянки.
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