Як вивести жовтизну з подушок: надзвичайно простий лайфхак

З плином часу подушки, на жаль, можуть набути небажаного жовтого відтінку і втратити свій первісний вигляд. Вони можуть стати не лише непривабливими, але й викликати питання до гігієни.

Проте, існує досить легкий спосіб розв'язання цієї проблеми. Ним поділився 24 канал.

Чому подушки жовтішають

Необхідно враховувати, що відмова від вечірнього душу чи звичка не висушувати волосся до кінця перед сном може негативно вплинути на тривалість служби вашої подушки. Вологість від волосся може змінити колір подушки та скоротити час, протягом якого вона залишатиметься комфортною для відпочинку.

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Крім того, під час нічного відпочинку людське тіло може виділяти значну кількість поту. Багато хто не знає, але в середньому людина може втратити до одного літра рідини за ніч, і цей піт потрапляє не лише на простирадло, а й проникає у подушки.

Як позбутися від жовтизни на подушках

Використання суміші лимонного соку та соди. Цей ефективний засіб може допомогти позбутися навіть від найстійкіших забруднень та освіжити білизну ваших подушок.

Щоб застосувати цей метод, приготуйте пасту з лимонного соку та соди, змішавши їх, потім акуратно втирайте її у жовті плями на кожній подушці. Залиште пасту на 30 хвилин, після чого ретельно промийте подушки й дозвольте їм висохнути.

Ще один ефективний метод – використання перекису водню. Змішайте перекис з водою у рівних пропорціях та нанесіть на плями. Залиште розчин на декілька хвилин, а потім промийте подушки водою. Перед застосуванням цього методу, обов’язково перевірте його на непомітній ділянці тканини, щоб уникнути пошкодження.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно прати ковдри та подушки.

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