Як висіяти моркву, щоб проросла швидко: лайфхак з киселем

Цей особливий спосіб висівання насіння моркви з року в рік набуває популярності серед городників. Якщо ви ще не чули про метод саджання моркви з киселем – обов’язково спробуйте цього сезону.

Він покращує ріст моркви та пришвидшує його. Крім того, діє дуже ефективно. Про це пише ТСН.

Як приготувати кисіль для моркви

Спочатку потрібно 1 столову ложку крохмалю розвести в невеликій кількості холодної води. Потім цю суміш заварити в 1 літрі окропу.

Орієнтовно на 1 столову ложку насіння моркви піде близько 2 літрів киселю. Дуже важливо, щоб насіння було абсолютно сухим. Його засипають у теплий розчин крохмалю з водою, перемішують і настоюють 2-3 години для набухання.

У теплому киселі насіння моркви рівномірно розподіляється і не осідає на дно.

Як сіяти моркву з киселем, щоб потім не проріджувати

Спочатку підготуйте пластикову пляшку 1,5 літрового об’єму. У її кришці проткніть отвір діаметром 2 мм за допомогою розжареного шила. Ще краще взяти пляшку з носиком – з нею буде зручніше працювати.

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Потім перелийте кисіль з насінням у пляшку через лійку, щільно закрутіть кришку і ретельно збовтайте. Злегка стиснувши боки пляшки, вилийте вміст у заздалегідь підготовлені борозенки. Так насіння розподілиться рівномірним негустим шаром і дружно сходитиме без потреби у проріджуванні.

Згори насіння присипте вологою землею чи тирсою, ущільніть ґрунт і стежте, щоб рядки не пересихали. Таке насіння швидко та рівномірно проростатиме.

Кисіль підійде і для інших дрібнонасінних культур: редиски, ріпи тощо.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити моркву, щоб була солодкою.

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